MONTRÉAL – Félix Rose avait 7 ans lorsqu’il s’est rendu compte que le gentil père qu’il idolâtrait avait un passé secret. «Ton papa a tué quelqu’un», lui a dit son cousin lors d’une fête de famille, se souvient-il récemment. Son père, Paul Rose avait été un chef d’un groupe extrémiste violent, le Front de Libération du Québec, ou FLQ, qui a agité pour l’indépendance du Québec par rapport au Canada dominé par les anglophones. L’aîné M. Rose a été reconnu coupable en 1971 du crime le plus notoire du groupe: l’enlèvement et le meurtre en octobre 1970 d’un ministre québécois, Pierre Laporte. Il s’agissait du premier assassinat politique au Canada en plus d’un siècle. Aujourd’hui, un demi-siècle plus tard, le jeune M. Rose, 33 ans, a produit un film documentaire sur sa famille, «Les Rose», cela a été une surprise et une sensation au Québec, soulignant à quel point les événements de cette époque demeurent sensibles, même des décennies plus tard. En réalisant le film, a déclaré M. Rose, il essayait de comprendre ce qui poussait son père et son oncle à la violence. Mais certains critiques ont accusé M. Rose d’hagiographie et de révisionnisme historique, transformant les meurtriers en héros.

«Chaque fils veut voir son père comme un héros, mais ‘Les Rose’ est un blanchiment de l’histoire», a déclaré Marc Cassivi, commentateur culturel pour La Presse, le principal journal de langue française au Canada. «Ma crainte est que les jeunes l’acceptent comme une vérité historique.» De 1963 à 1970, le FLQ a déclenché plus de 200 bombes et vols, la plupart à Montréal, dont une bombe qui a déchiré la Bourse de Montréal en 1969, blessant 27 personnes. Au moins neuf personnes sont mortes dans les attaques du groupe, parmi lesquelles un secrétaire de 64 ans et un militant de 15 ans tué par son propre explosif. La violence s’est intensifiée en octobre 1970, période connue sous le nom de «crise d’octobre». Quelques jours avant de prendre M. Laporte en otage, le FLQ a enlevé James Cross, un diplomate britannique, qui a été détenu pendant deux mois avant d’être libéré. premier ministre Pierre Elliott Trudeau invoqua la Loi sur les mesures de guerre – la seule fois dans l’histoire du Canada où elle fut appliquée en temps de paix. Des soldats armés ont patrouillé dans les rues de Montréal et des centaines de personnes ont été arrêtées sans inculpation.

Le Devoir, un journal francophone de premier plan, a déclaré que le film pourrait permettre «à toute une génération de redécouvrir une partie de son histoire», tandis que d’autres ont loué son évocation lyrique d’une famille ouvrière québécoise.