Un documentaire montre ce qui arrive aux vieux avions, tramways

Un documentaire canadien vise à mettre en lumière les choses que nous créons et laissons derrière nous comme déchets, et ceux qui proposent de nouvelles façons de les réutiliser.

La bande-annonce de “Scrap” passe en revue des voitures patinées alignées dans une forêt avec du feuillage qui pousse dessus, l’image fantomatique de centaines de cabines téléphoniques rouges écaillées vides et délabrées dans un champ, et des enfants jouant sur les ailes d’avions cassés.

“Nous consommons et jetons, mais nous ne pensons pas à ce qui se passe avec tous les déchets que nous produisons”, déclare une voix sur ces visuels.

Le documentaire, qui a été projeté pour la première fois au Festival international du documentaire canadien Hot Docs au printemps dernier et qui est sorti dans quelques cinémas sélectionnés au Canada en octobre, explore l’idée de ce qu’il advient des objets mis au rebut et comment la réutilisation peut être plus écologique que le recyclage.

“En gros, je voulais savoir où vont les choses”, a déclaré Stacey Tenenbaum, productrice créative et directrice de Scrap, à CTV News Channel.

Nous pensons rarement à ce qui arrive aux gros objets lorsqu’ils ne sont plus utilisés, comme les avions, les bateaux, les tramways, les cabines téléphoniques, a-t-elle déclaré.

«Ce film cherche en quelque sorte ces endroits où les choses finissent, et il suit également les gens qui réutilisent ces choses. Beaucoup d’entre eux ont fini par être des artistes. Ce n’était pas intentionnel, mais je pense que c’est plutôt intéressant parce que l’art apporte une nouvelle perspective aux problèmes environnementaux.

Le documentaire raconte l’histoire de la ferraille en se concentrant sur quelques personnes clés et sur la façon dont elles réutilisent les objets mis au rebut.

“Donc, dans le cas des navires, je suivais un architecte qui transformait un vieux navire et le transformait en église”, a déclaré Tenenbaum.

Tchely Hyung-Chul Shin, professeur à l’École d’architecture de Grenoble en France, conçoit des projets architecturaux avec sa femme et collègue architecte Claire Shin depuis 2007.

L’église est leur deuxième projet de réaffectation d’un navire. La première était une installation artistique créée à partir d’un «paquebot abandonné», selon le site Web de Scrap, et s’appelait Temp’L. Il a depuis été transformé en café en Corée du Sud.

“Toutes les personnes que je suivais avaient en quelque sorte des solutions créatives aux problèmes de quantités massives de déchets créés par ces énormes objets en fin de vie”, a déclaré Tenenbaum.

Certaines de ces personnes présentées incluent un sculpteur qui crée des œuvres d’art en métal à partir de matériel agricole mis au rebut, un homme qui restaure de vieilles cabines téléphoniques et un autre homme qui restaure de vieux tramways.

Le documentaire se penche également sur un musée de l’automobile qui était autrefois une casse, où les gens peuvent venir photographier plus de 4 400 voitures historiques qui sont à moitié consommées par la croissance de la nature qui les entoure.

Certaines personnes transforment même des avions abandonnés en espaces de vie.

“À Bangkok, il y a un cimetière d’avions où beaucoup de touristes vont et ils prennent des photos et des trucs comme ça, mais ce qu’ils ne savaient pas, c’est qu’il y a une famille qui vit là-bas dans ce genre de cimetière d’avions”, a déclaré Tenenbaum.

“Ils vivent à l’intérieur d’un avion réutilisé, ils ont donc transformé un avion en leur maison, et essentiellement cette femme soutient sa famille en faisant payer les touristes pour qu’ils viennent prendre des photos.”

Dans une autre partie du documentaire, ils regardent le recyclage en cours en Inde, où les téléphones portables sont démontés pour extraire les métaux précieux qu’ils contiennent.

Mais ce que le documentaire lui a montré dans l’ensemble, a déclaré Tenenbaum, c’est que “le recyclage n’est pas vraiment une solution à long terme”.

Le Canada crée trois millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, dont seulement 9% sont réellement recyclés, selon un rapport du gouvernement fédéral en 2019. La plupart de ce que nous mettons dans nos bacs de recyclage finit simplement dans des décharges, avec le recyclage processus coûteux et très sélectif. Par exemple, les articles contaminés par la moindre quantité de déchets alimentaires ne peuvent pas être recyclés.

Nous devons rechercher d’autres solutions au recyclage, a déclaré Tenenbaum, et réutiliser directement les articles au lieu d’essayer de les démonter pour les refaire complètement est l’une de ces solutions.

“Au lieu de jeter des choses, je pense que nous devons changer notre impulsion et vraiment penser à cette chose, [how] nous pouvons prolonger sa durée de vie, ou le réutiliser d’une manière différente ou le donner pour que d’autres personnes puissent l’utiliser.

Elle a noté que pour la sortie en salles du documentaire, ils ont permis aux téléspectateurs de remettre de vieux téléphones portables afin qu’ils puissent les redistribuer à l’Institut national canadien pour les aveugles.

“Ils prennent vos anciens téléphones portables, ils vous remettent un reçu fiscal pour le don, et ils nettoient les téléphones portables et les chargent d’applications pour aider les personnes malvoyantes à naviguer dans le monde”, a-t-elle expliqué.

Le film ne parle pas seulement d’être soucieux de l’environnement, mais de notre lien avec les choses que l’humanité crée, a-t-elle ajouté.

“C’est quelque chose que je regardais dans le film, c’est juste notre fascination pour ces choses, et notre attachement à elles, et en quelque sorte ce que nous perdons quand les choses sont simplement abandonnées et n’ont pas de réaffectation comme objectif. Nous perdons des pans de notre histoire et de notre mémoire culturelle et toutes sortes de choses. C’est donc quelque chose que je voulais montrer dans le film.