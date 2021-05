Un documentaire «  Duty Free  » suit une femme de ménage de 75 ans licenciée, son fils

Pour Sian-Pierre Regis, le défi d’être un cinéaste pour la première fois et de sortir un documentaire au milieu d’une pandémie est pâle par rapport à l’appel qu’il a reçu de sa mère il y a environ cinq ans.

«Il n’y a rien de plus stressant que de recevoir un appel de votre mère de 75 ans vous annonçant qu’elle a été renvoyée de son travail et qu’elle a 600 $ sur son compte bancaire», se souvient Regis à USA TODAY, où il travaillait auparavant. «En tant que journaliste, c’était un moment que j’avais besoin de capturer.»

Il a transformé son histoire en «Duty Free», un documentaire qui suit Régis et sa mère, Rebecca Danigelis, alors qu’elle tente de trouver une nouvelle vie. Danigelis est une mère célibataire qui a immigré du Royaume-Uni aux États-Unis. Elle a travaillé comme femme de ménage dans un hôtel de Boston tout en élevant deux fils noirs. Danigelis a vidé sa caisse de retraite pour envoyer Régis à l’université. Son autre fils, le frère aîné de Régis, a reçu un diagnostic de schizophrénie et compte sur Danigelis pour son soutien émotionnel et financier.

Danigelis vivait dans l’immeuble où elle travaillait et a également été expulsée de son appartement lorsqu’elle a été licenciée sans motif.

Dans le film de 71 minutes, Danigelis est dépeinte non pas comme une personne âgée qui a dû surmonter une quantité apparemment insurmontable de chagrin d’amour, mais comme une femme forte qui se réveille toujours avec un but, même si ce n’est pas pour travailler un travail qu’elle avait pour 50 ans. Le duo mère-fils s’est lancé dans une aventure «bucket list» dans laquelle Danigelis prend des cours de hip-hop, traite des vaches et rejoint même Instagram; elle compte plus de 50 000 abonnés et oui, Regis doit surveiller les messages directs des «prétendants».

Mais le moment le plus émouvant pour Danigelis et les téléspectateurs est leur retour en Angleterre. Danigelis est né à Liverpool. De retour au Royaume-Uni, elle renoue avec sa fille Joanne (demi-sœur de Régis) et sa petite-fille. Lors du tournage de «Duty Free», Danigelis n’avait pas vu Joanne depuis dix ans; ils parlent maintenant tous les jours et ont hâte de se reconnecter après la pandémie.

L’un des objectifs de Régis avec le film était d’illustrer à quel point cela peut être difficile pour quelqu’un de l’âge de sa mère qui cherche un emploi plus tard dans la vie.

«(Ma mère) a eu du mal à parcourir Internet. Tout est maintenant sur LinkedIn. Vous envoyez votre CV par e-mail maintenant; vous ne le remettez pas « , a-t-il dit. » Cela m’a brisé le cœur de voir ma mère ne pas pouvoir trouver un emploi parce que la culture a changé au-delà d’elle. «

Le film se termine avant la pandémie avec Danigelis travaillant à temps partiel dans un hôtel de New York. Elle a été congédiée en mars 2020 et vit maintenant dans un appartement avec Régis et son partenaire.

«Nous vivons sur plusieurs générations», déclare fièrement Danigelis. «C’est assez différent, mais c’est assez excitant. Toutes les interactions (au sein de leur cercle social) m’ont éloigné de l’idée de perdre mon emploi. »

Danigelis a dit qu’elle était sur une base de prénom avec des gens partout dans leur quartier. Et Régis a jailli que parmi ses amis, sa mère l’avait «totalement dépassé». Il est ravi que d’autres puissent la voir briller dans les théâtres. Après un festival virtuel, «Duty Free» ouvrira ses portes dans les théâtres à travers le pays le week-end de la fête des mères.

«Je profite de la vie!» Danigelis s’est exclamée en réfléchissant à l’expérience de son premier film, à travers une pandémie pas moins, tout en offrant peut-être le plus gros plat à emporter du film: «Tout le monde mérite d’être heureux.»