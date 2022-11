Un documentaire de Netflix montre le discours épique de Messi avant la finale de la Copa America

Une bande-annonce d’un nouveau documentaire Netflix sur le tournoi Copa America 2021 au Brésil a été publiée. Sean Eternos : Champions d’Amérique met en lumière la course historique de l’Argentine au titre du tournoi.

Le discours de Lionel Messi avant la finale de la Copa America contre le Brésil est peut-être le plus intrigant de la série. La superstar normalement silencieuse livre une conversation d’équipe épique qui a même pris par surprise son coéquipier Angel Di Maria.

“Avant le début de chaque match, [Messi] parlait. Mais ce dernier discours était différent. Il a perdu la tête », raconte Di Maria dans la série documentaire.

Le documentaire est sorti sur Netflix Latinoamerica. Bien qu’évidemment en espagnol, Juani Jimena (@JimenaJuani) sur Twitter a aidé avec des sous-titres en anglais.

“Nous savons déjà ce que signifient l’Argentine et le Brésil”, a commencé Messi. « Je ne veux rien dire aujourd’hui, juste merci les gars. Merci beaucoup pour ces 45 jours. Je te l’ai dit le jour de mon anniversaire, nous avons fait un beau groupe et j’ai beaucoup apprécié. Quarante-cinq jours où nous avons voyagé, mangé, été enfermés dans des hôtels. Quarante-cinq jours sans voir nos familles, les gars.

Le capitaine argentin poursuit ensuite en disant que deux de ses coéquipiers ont eu des enfants récemment et qu’ils n’ont pas encore pu passer du temps avec eux. Il parle du sacrifice auquel ils sont confrontés.

« Tout pour quoi ? Pour ce moment », a poursuivi Messi. “Parce que nous avions un objectif et que nous sommes très proches de l’atteindre. Et vous savez ce qui est le meilleur de tous ? Que cela dépend de nous. C’est pourquoi nous allons sortir sur le terrain et nous allons soulever la coupe. Nous allons l’emmener en Argentine pour en profiter avec notre famille, nos amis et ceux qui nous ont toujours soutenus.

Messi inspire l’Argentine avec le discours final de la Copa America

Enfin, Messi affirme que Dieu voulait le changement de lieu pour que les Argentins puissent remporter la coupe au Brésil. Le tournoi a été déplacé hors d’Argentine en raison des conditions de COVID-19 dans le pays.

“La dernière chose, avec ça je termine : il n’y a pas de coïncidences les gars”, proclame Messi. “Cette coupe allait être jouée en Argentine, mais Dieu voulait qu’elle soit jouée au Brésil, afin que nous puissions la jouer au Maracana et la rendre plus belle pour nous tous. Alors allez sur le terrain confiant et calme, nous ramènerons cette coupe à la maison.

Il ne semble pas que la série documentaire soit disponible aux États-Unis. Cependant, Sean Eternos : Champions d’Amérique est accessible en Amérique du Sud et au Mexique.

PHOTO : IMAGO / Sportimage