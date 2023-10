Les fanatiques de Formule 1 auront davantage accès aux coulisses de la série mondiale de sports automobiles grâce à un nouveau documentaire de CNBC qui explore les aspects commerciaux de la plus haute forme de course au monde.

Le documentaire « Inside Track : The Business of Formula 1 » fera ses débuts le 16 novembre sur CNBC avant le premier Grand Prix de Las Vegas. La course de Las Vegas est une troisième étape aux États-Unis cette saison alors que la F1 s’est étendue à travers l’Amérique du Nord derrière une explosion de popularité déclenchée par le propre docudrame de Netflix sur la série.

Alors que la série « Drive To Survive » sur Netflix se concentre sur les concurrents et le drame de la F1, le documentaire d’une heure de CNBC analysera les finances, les revenus et l’expansion de la série, ainsi que le rôle des sponsors.

La présentatrice de CNBC et animatrice de documentaires, Sara Eisen, a déclaré que le programme était un « véritable projet de passion pour moi ».

“J’ai d’abord été attiré par la F1 parce que mes deux jeunes enfants adorent ce sport, mais une fois que nous avons commencé à regarder les courses ensemble, j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose d’indéniablement fascinant d’un point de vue commercial qui exigeait une exploration complète du sport alors qu’il atteint de nouveaux sommets. Amérique”, a déclaré Eisen.

Elle a déclaré que le programme explorerait comment les affaires de la F1 « se situent fermement à l’intersection du sport, de la technologie et de la culture ».

Eisen examinera de plus près la fréquentation, l’audience et la valeur marchande, ainsi que la course de Las Vegas du mois prochain dont la F1 fait la promotion. Eisen fait des reportages sur quatre sites de F1 différents et a eu accès au PDG de Liberty Media, Greg Maffei, qui discute de la croissance de la série depuis que Liberty a repris les droits commerciaux en 2017.

Eisen a également interviewé le PDG de la F1, Stefano Domenicali, ainsi que les chefs d’équipe de Red Bull, Mercedes, McLaren et Haas, ainsi que les pilotes Lewis Hamilton, Kevin Magnussen et Nico Hulkenberg. Elle se penche sur l’ingénierie, les accords de partage des revenus et la récente domination de Red Bull et ses effets sur la concurrence et l’audience.

Le programme examine également l’expérience des fans avec un regard sur le Grand Prix de Las Vegas, qui devrait être l’événement le plus cher pour les spectateurs du programme de F1 de cette année. Eisen interviewe également la directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff, en mettant l’accent sur les pilotes féminines.