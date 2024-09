Un documentaire de CBS s’attaque aux aliments ultra-transformés

Le 7 septembre, CBS News a publié sur ses médias numériques et sur YouTube un documentaire sur les aliments ultra-transformés : « Ultra Processed: How Food Tech Consumed the American Diet » – qui comprenait des images et des interviews de l’événement IFT FIRST de cette année.

C’est un reportage assez équilibré. L’IFT (Institute of Food Technologists), tout en défendant l’industrie alimentaire, a noté que le documentaire « mettait en lumière la confusion, le débat culturel, les lacunes scientifiques et la nécessité de recherches supplémentaires sur les aliments ultra-transformés, montrant une perspective large sur un sujet controversé et complexe ».

La vidéo commence par une phrase accusatrice : « Les aliments ultra-transformés – riches en graisses, en amidon, en sucre et en additifs – représentent désormais 73 % de l’approvisionnement alimentaire américain. » Mais la déclaration suivante est : « Les aliments ultra-transformés fournissent aux familles américaines disposant d’un budget limité des produits d’épicerie pratiques et abordables. »

Quelques secondes plus tard, « Mais certains ont été liés à des taux croissants de maladies… Alors que les technologies alimentaires se développent à une vitesse fulgurante, les Américains doivent faire des choix qui peuvent mettre leur santé en danger. »

Parmi les personnes interrogées figurent le commissaire de la FDA, Robert Califf, le sénateur Bernie Sanders, Kevin Hall des National Institutes of Health, Vijaya Surampudi de UCLA Health, Bill Aimutis du North Carolina Food Innovation Lab et Emily Broad Leib de la Harvard Food Law and Policy Clinic – ainsi qu’une mère de quatre enfants et un lycéen à qui on a diagnostiqué un prédiabète en raison d’une mauvaise alimentation.

Adam Yamaguchi, journaliste à CBS, demande à Califf : « Comment se fait-il que certains produits chimiques présents dans nos aliments soient interdits depuis longtemps ailleurs ? » Le commissaire de la FDA explique : « L’Amérique est un pays qui aime le choix et l’accès individuels, et je pense que nos lois reflètent ce sentiment national. »

Plus tard, Yamaguchi note que la FDA travaille à la mise à jour de son processus d’approbation des ingrédients alimentaires, en particulier le système généralement reconnu comme sûr (GRAS) – qui fait l’objet d’un examen approfondi dans le rapport.

Le documentaire reconnaît le « nombre croissant de personnes qui réclament davantage de protection pour les consommateurs ». Et Yamaguchi observe depuis le salon de l’IFT : « Cela nous rappelle que ce que nous consommons aujourd’hui est autant un produit de la technologie qu’un véritable aliment. »

Dans sa déclaration après la diffusion du documentaire, l’IFT a déclaré : « Le chemin vers une alimentation plus saine commence par une collaboration multidisciplinaire, notamment par la recherche et des événements tels que IFT FIRST, où les esprits les plus brillants de l’industrie alimentaire se réunissent chaque année pour relever nos plus grands défis, comme les aliments ultra-transformés. Des scientifiques aux décideurs politiques et de l’industrie aux consommateurs, l’IFT se tient aux côtés de tous ceux qui cherchent à comprendre l’impact des aliments transformés sur la vie des gens dans le monde. »

Le documentaire dure 21 minutes et vaut vraiment la peine d’être visionné. Découvrez-le sur www.youtube.com/watch?v=r03hB_xk5xs ou sur cbsnews.com/reports et Paramount+.