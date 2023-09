Un document policier choquant sur le meurtre de Lin et Megan Russell révèle que les experts pensent que leur assassin est toujours en liberté

LES meurtres de la mère et de la fille Lin et Megan Russell par un tueur armé d’un marteau dans une ruelle tranquille du Kent ont choqué la nation en 1996.

Le seul réconfort était que la sœur aînée de Megan, Josie, a survécu à l’attaque – et après une chasse à l’homme d’un an, la police a arrêté l’homme qu’elle croyait être le coupable, Michael Stone.

Famille Russell – Sunday Times

Caractéristiques du Rex

News Group Journaux Ltd

Mais aujourd’hui, 26 ans après sa condamnation à la prison à vie, un nouveau documentaire télévisé jette le doute sur sa condamnation et suggère que le véritable tueur n’a peut-être pas encore été traduit en justice.

La diffusion de Who Killed Lin And Megan de Sky Documentaries ? est opportun, puisque Stone demande cette semaine un contrôle judiciaire de son cas qui, espère-t-il, pourrait le voir libéré.

Le fait qu’en 2017, le tueur en série Levi Bellfield aurait avoué les meurtres à un codétenu ajoute une touche supplémentaire.

Dans l’émission, le médecin légiste Jim Fraser se souvient : « Il y avait tellement de possibilités et peu de preuves.

« J’ai été impliqué dans l’affaire du début à la fin, j’aurais donc été informé de toute autre affaire médico-légale qui s’ouvrirait.

« Mais aucune arme du crime n’a jamais été trouvée. »

Jim, qui a plus de 40 ans d’expérience en médecine légale, a été l’un des premiers sur les lieux après les meurtres du 9 juillet 1996, alors que Lin et ses filles rentraient chez elles après un gala de natation.

Il a été confronté à une scène profondément inquiétante, avec des mares de sang, des serviettes déchirées et de la terre rugueuse.

Lin, 45 ans, et sa fille Megan, six ans, sont mortes.

Eux et Josie, neuf ans, avaient été attachés à des arbres et battus avec un marteau.

Josie, qui a survécu, avait déjà été transportée d’urgence à l’hôpital avec des blessures potentiellement mortelles.

Times Newspapers Ltd.

Fourni

Jim a déclaré : « Il y avait plusieurs mares de sang – plus de mares que de corps, et ils (l’équipe d’enquête) voulaient que je leur dise ce que je pouvais dire sur la scène du crime à partir de ce qui y restait.

« Ils avaient été attachés aux arbres, il y avait une ligature laissée sur place, ils avaient été déplacés, et l’équipe d’enquête a voulu connaître le déroulement exact des événements qui ont conduit à cette scène.

« J’ai pu leur dire certaines choses grâce à mon enquête, mais pas tout, simplement parce que les preuves médico-légales étaient minces. »

Mais Stone a attiré l’attention des détectives après qu’un psychiatre et deux infirmiers ont appelé la police à la suite d’un épisode de Crimewatch.

L’héroïnomane Stone, qui avait été suspecté d’un meurtre au couteau en 1976 et avait été impliqué dans le meurtre accidentel de son partenaire par surdose d’héroïne, correspondait à la description fournie par la police.

Le psychiatre a rapporté qu’au cours de leurs séances, Stone avait raconté comment il avait menacé de tuer sa sœur et son enfant, avait détruit sa voiture et avait raconté des rêves dans lesquels il torturait des gens dans les bois.

Dans l’affaire Russell, Stone n’avait aucun alibi et, bien que les reçus montraient qu’il se trouvait à 65 km quelques heures avant les meurtres, la police a déclaré qu’il avait tout le temps de voyager pour commettre les meurtres.

Il était un voleur connu, volant des tondeuses à gazon et les revendant contre de l’argent. Lorsqu’une tondeuse a été portée disparue dans la zone des meurtres, de nouvelles sonnettes d’alarme ont retenti lorsque Stone aurait vendu une tondeuse à un membre de sa propre famille. peu de temps après les meurtres.

Les preuves contre lui se sont multipliées lorsque des amis ont remarqué ses vêtements tachés de sang et, plus important encore, se sont rappelés du fait qu’il gardait un marteau dans sa voiture.

Ailleurs, Damian Daley, un criminel qui a rencontré Stone derrière les barreaux, a déclaré que Stone avait avoué via un tuyau reliant leurs cellules.

Mais sur les lieux du crime, les empreintes digitales, les cheveux et surtout l’ADN sur un garrot taché de sang ne correspondaient pas au profil de Stone, ni à celui de quiconque figurant dans la base de données de la police.

Jim déclare : « Il n’y avait rien sur la scène du crime qui reliait Stone à cela d’un point de vue médico-légal.

«Mais alors, rien sur la scène du crime ne pourrait relier qui que ce soit à cela.

« Les éléments ont depuis été réexaminés pas plus tard qu’en 2017, et l’ADN est désormais incroyablement discriminant et sensible.

« Le seul ADN trouvé était d’un type très courant, et il ne correspondait pas directement à Stone.

« C’est déroutant, car on s’attendrait à trouver beaucoup plus de preuves médico-légales sur ce genre de scène de crime, et je peux vous assurer qu’aucun risque n’a été pris ici, tout a été pris en compte.

« Mais la seule preuve contre Stone était une preuve circonstancielle assez faible qui tourne autour de ses caractéristiques personnelles – son passé et la description de la police. »

Stone a plaidé non coupable en 1997, mais malgré l’absence de preuves médico-légales, il a été reconnu coupable par un jury en 15 heures avec un verdict majoritaire de 10 contre 2 grâce au témoignage de Daley.

Le manque de preuves médico-légales a constitué la base de l’appel de Stone en 2001 après que deux des trois prisonniers qui avaient témoigné contre lui aient été discrédités et que la Cour d’appel ait ordonné un nouveau procès, mais cela a abouti à une deuxième condamnation.

En 2005, malgré le caractère peu fiable du témoignage de Daley, un deuxième appel a été rejeté, le juge décidant que Stone passerait un maximum de 25 ans en prison avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.

Les demandes ultérieures d’appel de Stone ont été rejetées, mais son équipe de défense juridique travaille toujours pour tenter de le libérer.

En juillet, le dernier examen de l’affaire pénale a révélé qu’il n’y avait aucune possibilité réelle que la condamnation soit annulée, bien que Stone continue de protester de son innocence.

Cette semaine, ses avocats ont de nouveau riposté contre la Commission de révision des affaires pénales en lançant un autre appel – auquel ils ont répondu qu’il n’y avait « aucune réelle perspective » de réouverture de l’enquête.

Alamy

L’avocat de la défense, Mark McDonald, a déclaré au Sun : « Je mène de nombreux procès pour meurtre et la plupart d’entre eux disposent d’ADN, de vidéosurveillance, de suivi de téléphones portables – il y a tellement d’éléments médico-légaux, mais celui-ci n’a rien.

« Stone a été condamné sur la parole de Daley, et bien sûr, les prisonniers se sont manifestés en inventant des mensonges – tout cela s’est avéré plus tard faux.

« Damian Daley a ensuite purgé une peine de prison à vie.

« Nous avons demandé des pièces à conviction pour qu’un expert indépendant les examine et procède aux tests ADN et médico-légaux, mais le CCRC a de nouveau refusé.

« C’est juste que, bien sûr, si Michael Stone était prouvé non coupable, la police aurait de nombreuses questions à répondre – beaucoup dépend de cette condamnation, des deux côtés. »

C’est sur cette absence de preuves ADN que Mark, Stone et le reste de son équipe juridique continuent de faire pression pour sa libération – malgré deux condamnations par un jury.

Mais pour Jim, le verdict n’est toujours pas suffisant pour lui donner une sécurité totale : l’affaire est close.

Il déclare : « Je ne doute pas que Stone ait la capacité de tuer quelqu’un sur la base de son histoire, mais je pense que nous ne pouvons tout simplement pas condamner quelqu’un sur la base de ce genre de preuves.

« Personnellement, je pense que c’est d’une rareté inquiétante.

« Oui, il a été condamné à deux reprises, mais je n’aurais aucune objection à ce que quiconque enquête plus sur cette affaire en raison de cet argument moral selon lequel il faut la clore et trouver la preuve de l’identité de la bonne personne. »

Malgré les deux condamnations de Stone par le jury, l’affaire a été bouleversée lorsque, en 2017, il a été signalé pour la première fois que le tueur en série Levi Bellfield avait avoué les meurtres à un codétenu.

Bellfield est déjà derrière les barreaux à vie pour le meurtre de Marsha McDonelle, Amélie Delagrange et Milly Dowler, ainsi que pour la tentative de meurtre de Kate Sheedy.

Pennsylvanie

Bien qu’il ait donné des détails qui « n’étaient connus que du tueur » et qu’il ait remis des aveux à la Commission de révision des affaires pénales, son appel a de nouveau été rejeté.

L’ADN de Bellfield n’a pas encore été comparé à celui de la ligature des lacets trouvée sur les lieux, qui a été récupérée par la police du Kent en 2021 après avoir été perdue au début des années 2000.

Mais avec les progrès des tests ADN à des fins médico-légales, cela pourrait percer le mystère.

Mark dit : « Si Michael n’est pas la personne qui l’a fait, cela signifie que le meurtrier est là et qu’ils se sont trompés de personne, et si cette bonne personne est Bellfield, alors il a assassiné davantage de personnes.

«Mais Michael passe chaque jour à essayer de montrer qu’il n’est pas la personne qui a fait cela, et il est très inhabituel qu’il fasse pression pour des tests médico-légaux dans l’espoir que cela détectera des preuves ADN.

« Pourquoi un homme coupable demanderait-il des analyses médico-légales ?

« Je suis avocat pénaliste depuis plus de deux décennies, et c’est le seul cas où je connaisse cela. »

Mark ajoute qu’il craint que le tueur – ne serait-ce pas Stone ou Bellfield – puisse toujours être là-bas.

Michael conclut : « Il est toujours possible que quelqu’un d’autre l’ait fait, mais pour moi, il est probable que Bellfield ait raison et que ses aveux soient vrais. »

Pour Jim, 27 ans après les meurtres, il souhaite simplement que l’affaire soit close en toute confiance.

Il poursuit : « J’aimerais être sûr que l’homme derrière les barreaux est bien l’homme, qu’il est là sur la base de preuves solides, mais les preuves dans les deux cas sont actuellement extraordinairement faibles.

« La seule preuve qui permettra de renverser cette affaire est une preuve médico-légale prouvée, ou Stone se retourne et abandonne et dit : « C’était moi ».

« Quoi qu’il en soit, j’espère juste qu’un jour, l’affaire sera débloquée. »