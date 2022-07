Un document montre que les responsables d’Uvalde ont recherché un compte rendu favorable de l’action de la police

HOUSTON – Quelques jours après le massacre d’une école primaire à Uvalde, au Texas, les dirigeants de la ville en deuil ont fulminé lors d’une réunion à huis clos avec Steven McCraw, le plus haut responsable de la police de l’État.

Ils se sont opposés à la critique publique de M. McCraw sur la réponse des policiers de la ville au massacre du 24 mai qui a tué 19 enfants et deux enseignants et, dans un document d’une page, ont présenté leur propre version des événements, une qui louait les policiers pour se précipitant initialement vers les coups de feu et sauvant des centaines d’autres enfants de l’école.

Le document préparé par les responsables d’Uvalde et étiqueté “récit” a été obtenu par le New York Times après une demande d’information publique. Son récit des événements différait sur des aspects importants de celui décrit par l’agence de M. McCraw, le ministère de la Sécurité publique, qui dirige l’enquête policière sur la fusillade et la réponse des forces de l’ordre.