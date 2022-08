Un document judiciaire américain décrit les allégations selon lesquelles la Sask. femme mise en scène disparition

Les procureurs représentant les États-Unis devant le tribunal contre Dawn Walker veulent qu’elle soit détenue jusqu’à ce qu’elle soit jugée pour avoir utilisé une fausse identité pour entrer dans leur pays.

Walker est une femme de Saskatoon qui a fait l’objet d’une recherche approfondie après sa disparition avec son fils il y a environ deux semaines. Elle a été retrouvée et arrêtée dans l’Oregon vendredi et est détenue aux États-Unis depuis.

Lundi, la police de Saskatoon a déclaré que Walker faisait face à des accusations d’enlèvement parental et de méfait public au Canada, ainsi qu’à des accusations américaines liées à l’utilisation de faux documents pour traverser la frontière. La police a déclaré qu’un autre tuteur légal du fils de Walker l’avait ramené à Saskatoon dimanche.

Les procureurs américains ont déposé un document judiciaire dans l’Oregon lundi faisant valoir que Walker “risquait de fuir et devrait être détenue en attendant son procès et son éventuelle extradition vers le Canada”.

Les procureurs allèguent que Walker “a kidnappé son enfant”, a simulé sa mort et celle de son fils, puis s’est enfuie aux États-Unis dans le cadre d’un “plan élaboré et bien pensé”.

“L’accusée a déployé des efforts extrêmes pour voler des identités pour elle et son fils, ce qui leur a permis d’entrer illégalement aux États-Unis et de se cacher ; elle a caché et acheminé des actifs vers des comptes pour financer sa fuite de la loi”, indique le document.

Les amis et la famille de Walker ont a exhorté le public à attendre d’entendre la justification de Walker pour ce qui s’est passé et pourquoi avant de sauter aux conclusions.

Une collecte de fonds en ligne pour aider Walker à accéder à une assistance juridique a également permis de collecter des milliers de dollars.

Des responsables auraient découvert une liste de contrôle pour organiser une “disparition”

Le document américain indique que les responsables ont trouvé des listes de contrôle dans les possessions de Walker détaillant comment elle prévoyait de mettre en scène sa mort et sa disparition.

Après l’arrestation de Walker, les agents “ont trouvé la liste de contrôle de l’accusé sur la manière de mettre en scène sa mort et sa disparition”, selon le document judiciaire. (District du procureur des États-Unis de l’Oregon)

Les choses à faire comprenaient la teinture de ses cheveux, l’emballage de la voiture, l’obtention de jouets, le lancement de son téléphone dans l’eau, l’abandon de sa voiture près du pont, éventuellement l’achat d’une canne à pêche, “trouver la frontière la plus proche”, couvrir un tatouage distinctif et d’autres choses, dit le document.

Les procureurs ont écrit que Walker avait de fausses identités en sa possession lorsqu’elle a été arrêtée et ont fait valoir que Walker pourrait être capable d’échapper au système judiciaire américain en s’appuyant sur la planification qui l’a amenée à traverser la frontière en premier lieu.

“Pour les raisons énoncées dans le présent document, nous demandons respectueusement à la Cour de détenir l’accusée dans l’attente de son procès et de conclure qu’elle présente un risque inacceptable de non-comparution aux futures audiences du tribunal.”

Lire le document complet ici :

Une mystérieuse disparition

Walker est une auteure autochtone de premier plan au Canada et une haut fonctionnaire de la Fédération des nations autochtones souveraines qui a été décrite comme une défenseure des autres femmes autochtones.

Le membre de la Première nation Okanese, âgé de 48 ans, a été porté disparu à la police le 24 juillet après que ses amis et sa famille n’aient pas eu de nouvelles d’elle – un comportement considéré comme inhabituel. Elle avait été vue pour la dernière fois le 22 juillet dans une entreprise de Saskatoon.

Le 25 juillet, la police a trouvé son camion et d’autres effets personnels au parc Chief Whitecap, juste au sud de Saskatoon, près de la rivière Saskatchewan Sud. La police a appris que quelqu’un dans la région avait trouvé le sac à main de Walker quelques jours plus tôt.

Les équipes d’urgence, les organismes communautaires et les bénévoles ont passé des jours à chercher autour de la rivière Saskatchewan Sud pour retrouver Walker et son enfant, sans résultat.

Walker a été retrouvé vendredi aux États-Unis et inculpé pour le prétendu faux passeport. Selon le document du tribunal américain, il y a une peine minimale obligatoire de deux ans de prison pour l’une des accusations américaines auxquelles elle fait face et jusqu’à six mois pour l’autre.

“Le gouvernement a été informé par les autorités canadiennes que des accusations criminelles seront portées contre l’accusée et qu’elles demanderont un mandat d’arrêt provisoire et son extradition vers le Canada”, indique le document.