Un document énonce les allégations contre 12 employés de l’ONU, selon Israël, qui ont participé à l’attaque du Hamas

TEL AVIV, Israël (AP) — Un document israélien obtenu lundi expose les allégations contre une douzaine d’employés de l’ONU auxquels le pays dit avoir participé. Attaque du Hamas le 7 octobre — affirmant que sept personnes ont fait irruption sur le territoire israélien, dont un qui a participé à un enlèvement et un autre qui a aidé à voler le corps d’un soldat.

Les allégations contre le personnel de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens ont incité les États-Unis et plusieurs autres pays à geler les fonds vital pour le corps, qui est une bouée de sauvetage pour les Palestiniens désespérés à Gaza. La Maison Blanche a indiqué que le financement pourrait être rétabli en fonction de l’enquête menée par l’agence et des actions ultérieures.

L’ONU a condamné « les actes odieux présumés » et a licencié neuf des travailleurs accusés, parmi lesquels des enseignants et un travailleur social. Deux seraient morts et le dernier est toujours en cours d’identification.

Ces accusations surviennent après des années de tensions entre Israël et l’agence connue sous le nom d’UNRWA pour son travail à Gaza, où elle emploie environ 13 000 personnes.

L’UNRWA est le plus grand fournisseur d’aide à Gaza, où la guerre menée par Israël contre le Hamas a déplacé la grande majorité de la population à l’intérieur du territoire assiégé et l’a plongé dans une catastrophe humanitaire. Les responsables de l’ONU disent un quart de la population meurt de faim.

Avec la majorité de son budget incertain, et parce que l’UNRWA dépense ses contributions au fur et à mesure qu’elles arrivent tout au long de l’année, l’agence affirme qu’elle sera obligée d’arrêter ses opérations d’ici quelques semaines si le financement n’est pas rétabli.

DES « LACUNES SIGNIFICATIVES » DEMEURENT DANS LES POURPARLERS DE CESSEZ-LE-FEU

La menace contre l’agence de l’ONU est survenue alors qu’Israël a déclaré que les pourparlers de cessez-le-feu tenus dimanche étaient constructifs mais que des « lacunes importantes » subsistaient dans tous les domaines. accord potentiel. Les pourparlers visent à apporter un certain répit à Gaza déchirée par la guerre et à garantir la libération de plus de 100 otages toujours détenus sur le territoire.

Le porte-parole du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré aux journalistes à Beyrouth que les discussions se poursuivaient mais que le groupe insistait toujours sur un cessez-le-feu plus permanent avant de libérer d’autres otages.

Le Premier ministre du Qatar, qui a exercé les fonctions de un médiateur clé avec le Hamas, s’est montré plus optimiste, affirmant que les médiateurs américains et du Moyen-Orient étaient parvenus à une proposition-cadre de cessez-le-feu et de libération des otages à présenter au groupe militant. S’exprimant lors du Conseil atlantique à Washington, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a déclaré que les médiateurs avaient fait de « bons progrès ».

Pendant ce temps, les forces israéliennes continuent de combattre les militants palestiniens dans différentes parties de Gaza, même dans les zones où l’armée opère depuis des mois.

Israël a émis un ordre d’évacuation aux habitants de la partie ouest de la ville de Gaza, les exhortant à se diriger vers le sud. L’armée a également déclaré qu’elle avait combattu des militants et mené des frappes aériennes ces derniers jours dans d’autres parties du nord de Gaza, ce qui était frappé dans les premières semaines de la guerre et où Israël prétend avoir largement démantelé le Hamas.

Les militants ont également tiré une quinzaine de roquettes sur le centre d’Israël pour la première fois depuis des semaines. Aucune victime ni aucun dégât n’ont été signalés dans l’immédiat.

Le la guerre a été déclenchée par l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a tué 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et fait environ 250 personnes capturées, selon les autorités israéliennes.

Israël a répondu par une intense offensive aérienne, maritime et terrestre qui a tué plus de 26 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des mineurs, selon le Ministère de la Santé de Gaza. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte.

La guerre menace également de déclencher un conflit régional plus vaste. Dans le dernier exemple de hautes tensions, les États-Unis ont annoncé que trois de leurs soldats avaient été tués lors d’une frappe imputée aux milices soutenues par l’Iran en Jordanie.

ALLÉGATIONS DÉTAILLÉES CONTRE LES TRAVAILLEURS DE L’UNRWA

Le document israélien, qui a été partagé avec des responsables américains et obtenu par Associated Press, énumère 12 personnes, leurs rôles présumés dans l’attaque, des descriptions de poste et des photos. Les conclusions détaillées dans le document n’ont pas pu être confirmées de manière indépendante.

Le document indique que les renseignements recueillis ont montré qu’au moins 190 employés de l’UNRWA étaient des membres du Hamas ou du Jihad islamique, sans fournir de preuves.

Sur les 12 travailleurs, neuf étaient des enseignants et un un travailleur social. Sept des employés ont été accusés d’avoir traversé la frontière avec Israël le 7 octobre. Parmi eux, un a été accusé d’avoir participé à un enlèvement, un autre d’avoir aidé à emmener un soldat mort et trois autres d’avoir participé aux attaques.

Dix ont été répertoriés comme ayant des liens avec le Hamas et un avec le groupe militant du Jihad islamique. Deux des 12 personnes ont été tuées, selon le document. L’ONU avait précédemment déclaré que l’un d’entre eux était toujours en cours d’identification.

Ces allégations ont attisé les tensions de longue date entre Israël et l’UNRWA. Israël affirme que le Hamas utilise les installations de l’agence pour stocker des armes et lancer des attaques. L’UNRWA affirme qu’il ne tolère pas sciemment un tel comportement et qu’il dispose de garanties internes pour prévenir les abus et discipliner tout acte répréhensible.

Avant même les dernières allégations, le commissaire de l’agence, Philippe Lazzarini, avait annoncé qu’il commandait un examen externe du fonctionnement de l’agence et de ses garanties.

Israël critique depuis longtemps l’agence et l’accuse de contribuer à perpétuer la crise des réfugiés palestiniens qui dure depuis 76 ans. Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a déclaré qu’il avait annulé une réunion mercredi entre des responsables israéliens et Lazzarini et a appelé le chef de l’UNRWA à démissionner.

APPELS À LA REPRISE DU FINANCEMENT

L’ONU affirme que l’ensemble de l’agence ne devrait pas être pénalisé pour les actions présumées de la douzaine de travailleurs, qui, selon elle, seront tenus pour responsables. Il a appelé les donateurs à reprendre leur financement.

Une coalition de 20 groupes humanitaires, dont le Conseil norvégien pour les réfugiés, Oxfam et Save the Children, a également appelé au rétablissement du financement, affirmant que l’aide humanitaire fournie par l’UNRWA « ne peut pas être remplacée ».

Les États-Unis, le plus grand donateur de l’agence, ont réduit leur financement ce week-end, suivis par plus d’une douzaine d’autres pays. Ensemble, ils ont fourni plus de 60 % du budget de l’UNRWA en 2022.

Mais le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’il serait erroné de « remettre en cause le bon travail de toute une agence en raison des mauvaises actions potentielles d’un petit nombre de personnes ». Il a semblé laisser la porte ouverte à une reprise de l’aide.

« Je pense que cela dépendra en grande partie des conclusions de l’enquête et des mesures de responsabilisation et des mesures correctives que l’UNWRA est prête à prendre », a-t-il déclaré.

L’UNRWA fournit des services de base aux familles palestiniennes qui ont fui ou ont été chassées de ce qui est aujourd’hui Israël. pendant la guerre de 1948 entourant la création du pays. Les réfugiés et leurs descendants sont désormais au nombre de près de 6 millions à travers le Moyen-Orient. À Gaza, ils constituent la majorité de la population.

L’UNRWA est unique dans le système des Nations Unies car il se concentre uniquement sur un groupe national, les réfugiés d’autres conflits relevant de la compétence de l’agence connue sous le nom de HCR.

Depuis le début de la guerre, la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza dépendent des programmes de l’UNRWA pour leur « pure survie », y compris la nourriture et le logement, a déclaré Lazzarini.

La directrice de la communication, Juliette Touma, a prévenu que l’agence serait contrainte de cesser son soutien à Gaza d’ici fin février.

___

Jobain a fait un reportage depuis Rafah, dans la bande de Gaza, et Jeffery depuis Londres.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre entre Israël et le Hamas sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war