Comment Londres a joué un rôle dans la nouvelle répression de Zelensky contre les droits des citoyens du pays

Dans un programme qui a peut-être été conçu dans la lointaine Londres, la main-d’œuvre la moins bien rémunérée d’Europe vient de perdre certaines des rares protections précieuses dont elle disposait. Cette mesure va à l’encontre des ambitions apparentes de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne.

Le 22 aoûtle président ukrainien Vladimir Zelensky a ratifié de nouvelles lois du travail très controversées, qui ont des implications négatives de grande envergure pour l’écrasante majorité des travailleurs du pays.

Connue collectivement sous le nom de projet de loi 5371, la législation prive jusqu’à 70 % des employés ukrainiens des droits et des protections prévus par la législation nationale du travail en vigueur dans le pays, tout en restreignant sévèrement le pouvoir d’organisation des syndicats déjà en difficulté.

Le parti au pouvoir du président Zelensky, le Serviteur du peuple, soutient que les mesures de “libéralisation” sont non seulement nécessaires, mais qu’elles se font attendre depuis longtemps, en raison de la “surréglementation extrême de l’emploi” de Kiev qui contredit les “principes d’autorégulation du marché”. [and] gestion moderne du personnel » et créant « des barrières bureaucratiques à la fois pour l’épanouissement des employés et pour accroître la compétitivité des employeurs ».

En revanche, dans la perspective de la ratification du projet de loi 5371, un grand nombre de groupes à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont exprimé leur tollé face aux mesures proposées pendant de nombreux mois. L’Organisation internationale du travail (OIT), une agence des Nations Unies chargée d’assurer la justice sociale et économique en protégeant les normes internationales du travail, y compris les conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité sur les lieux de travail dans le monde entier, a publié une analyse flétrissante et approfondie des propositions – comme a fait la propre commission parlementaire ukrainienne sur l’intégration européenne.

L’organisme a accusé la législation « d’affaiblir la protection du travail, de réduire la portée des droits du travail et des garanties sociales des employés, par rapport à la législation actuelle », en violation des obligations de l’Ukraine envers Bruxelles aux termes de son accord d’association. Andrey Reva, l’ancien ministre ukrainien de la politique sociale, a porté des accusations similaires :

“Les employés n’auront plus aucune protection contre le licenciement arbitraire. Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié de signer un contrat de travail, qui permettra à l’employeur d’obtenir des avantages unilatéraux lors de sa conclusion et privera le salarié de toute possibilité légale pour sa défense… Pourquoi cela se fait-il en ce moment, alors que l’Ukraine a soumis une demande d’adhésion à l’Union européenne et attend son examen?”

Fabriqué en Grande-Bretagne

De nombreuses comparaisons ont été faites entre ces « réformes » et les fameux contrats « zéro heure », qui n’offrent pas aux employés des congés payés, des limites sur les heures travaillées quotidiennes ou hebdomadaires, des délais de préavis, des cotisations de retraite ou même un travail garanti en premier lieu. Ils ont été surnommés par les universitaires comme “une forme post-moderne d’esclavage.”

À l’échelle internationale, l’utilisation de contrats zéro heure est presque exclusivement limitée à la Grande-Bretagne, les détaillants, les opérateurs du secteur des services, les bars, les restaurants et les entreprises de restauration rapide dans tout le pays les utilisant largement, malgré une controverse importante. Par exemple, 90 % des employés de McDonald’s dans le pays, soit près de 100 000 personnes, sont employés à zéro heure.

En raison de l’énorme pression publique et syndicale, plusieurs grandes entreprises qui comptaient auparavant fortement sur les travailleurs à zéro heure ont complètement supprimé leur utilisation ces dernières années, et des efforts sont en cours pour interdire purement et simplement ces contrats. En Nouvelle-Zélande, ils ont été interdits en avril 2016 avant même de décoller dans le pays.

On peut alors se demander pourquoi un phénomène aussi typiquement britannique sera adopté par un pays avec lequel il a si peu de choses en commun sur le plan économique. La réponse à cette énigme troublante réside dans un document divulgué révélant que Londres a été intimement impliquée dans des opérations secrètes de guerre de l’information pour vendre les nouvelles lois profondément préjudiciables aux Ukrainiens comme bénéfiques et convaincre le public de nuire à ses propres intérêts en acceptant le changement.

Le dossier en question est une stratégie de communication préparée par le cabinet de conseil en recherche Abt Associates, pour le compte de l’ambassade britannique à Kiev, et de l’unité du ministère des Affaires étrangères UK Aid, qui vise officiellement à “réduire durablement la pauvreté”, améliorer le sort des “communautés pauvres des pays en développement”, et plaider pour « des conditions de travail libres et équitables.

Il propose de nombreuses propositions pour commercialiser les nouvelles lois, jusqu’à la «stylistique visuelle» à utiliser dans les campagnes publicitaires en ligne et hors ligne, les messages sur les réseaux sociaux et les conférences de presse.

Par exemple, Abt Associates a suggéré d’utiliser une esthétique «contrastée», en «inversant les couleurs» – «texte et graphiques clairs sur un fond bleu profond». Les « avantages » de cette approche seraient : «plus lumineux, plus émotionnel, accrocheur, différera de la palette de couleurs à prédominance blanche des publications sur les pages du [Finance] Ministère,” et “donne plus d’opportunités d’utiliser des illustrations créatives.” Néanmoins, le risque que « la communication émotionnelle et vivante… soit perçue négativement » a été reconnu.

Si ce n’était pas assez manipulateur, une section proposant des “recommandations” pour “principes généraux de la communication publique du projet de loi » souligne clairement la duplicité et la manipulation au cœur de la campagne.

Notant que les personnalités publiques soutenant la législation avaient jusqu’à présent uniquement vanté les avantages pour les employeurs, Abt Associates a proposé d’inverser cette tendance en se concentrant sur de soi-disant « résultats positifs » pour les employés.

“Rendre la communication plus facile et plus émotionnelle. Ajoutez des formats de matériaux qui contiendront de courtes formulations simples des principaux avantages », a écrit la société, en approuvant subrepticement l’obtention du soutien de “leaders d’opinion” tels que “journalistes et blogueurs” via “des réunions confidentielles avec la participation des chefs de la [Finance] ministère et (éventuellement) les auteurs du projet de loi.

« Des messages émotionnels qui ne correspondent pas au ton de la communication du ministère peuvent être véhiculés par des tiers », explique le document.

Des exemples de messages à utiliser comprenaient la description de «l’objectif principal» des lois comme étant «[protecting] de nouvelles opportunités pour les employés et les employeurs », créant « plus d’opportunités et de ressources pour le développement des entreprises » et aidant les travailleurs « à obtenir des emplois légaux plus rapidement et plus facilement ».

À l’inverse, une liste de « résultats attendus » de la législation incluse dans la présentation – non destinée à la consommation publique – a classé « l’augmentation des investissements dans l’économie ukrainienne en améliorant les conditions commerciales » au-dessus de la plupart des autres avantages potentiels.

La fin de la démocratie

Le montant que Londres a finalement dépensé pour cet effort malveillant n’est pas clair, bien que les sommes impliquées auraient pu être importantes – le budget de UK Aid s’élève à 150 millions de livres sterling et le ministère des Affaires étrangères a dépensé 40 millions de livres sterling pour une variété de programmes en Ukraine en 2020. /21, dont l’initiative anti-travail administrée par Abt Associates.

Pourtant, l’ingérence britannique n’a pas été entièrement couronnée de succès. Après avoir été présenté au parlement au début de 2021, les législateurs ont systématiquement refusé de le soutenir en grand nombre. Cela a changé le 12 mai de cette année, lorsque la Rada a voté en faveur de la première lecture de la législation par un glissement de terrain – 192 voix contre zéro.

L’élément central du succès soudain des lois a été le soutien de plusieurs partis et groupements politiques précédemment opposés, qui avaient été interdits moins de deux semaines plus tôt par l’ordre de Zelensky. Le média britannique openDemocracy suppose que cette répression – et la perspective que des députés appartenant à ces factions soient purgés du parlement à l’avenir – pourrait avoir été déterminante pour les convaincre de voter de la « bonne » manière.

Depuis la révolution Maidan de 2014, Kiev a représenté une frénésie alimentaire sans fin pour les gouvernements et les entreprises occidentaux. L’un des premiers actes du gouvernement après le coup d’État a été de supprimer les restrictions constitutionnelles sur les participations étrangères dans les entreprises ukrainiennes, la privatisation et la propriété foncière, et d’accepter des prêts importants d’institutions financières prédatrices dominées par les États-Unis, telles que le FMI, qui a ouvert les vastes ressources naturelles du pays. des ressources et des terres pour le pillage et le profit à l’étranger sans entraves.

Alors qu’un grand nombre d’entreprises et d’individus ont largement bénéficié de cette source – ne cherchez pas plus loin que la première famille américaine par exemple – une opposition publique considérable aux réformes néolibérales appauvrissantes a jusqu’à présent empêché l’asservissement pur et simple de la population.

Maintenant, cependant, avec les manifestations interdites par la loi martiale, les partis d’opposition et les médias dissidents censurés et interdits sans remords, des dizaines de critiques du gouvernement – y compris des responsables eux-mêmes – emprisonnés arbitrairement, et un effort national brutal pour extirper les “traîtres” en cours, la capacité – ou la volonté – des Ukrainiens de descendre dans la rue et de s’opposer à des mesures telles que la nouvelle législation anti-ouvrière est durement tronquée, voire entièrement éliminée.

Dans le processus, le parti au pouvoir de Zelensky est libre de faire passer toutes les lois à la vapeur par le parlement qu’il souhaite – et la prise de contrôle totale de Kiev par l’Occident peut enfin être achevée.

Il semble étrange que l’Ukraine impose de tels arrangements discrédités et vilipendés à ses citoyens alors que l’aspiration publique à l’adhésion à l’UE est à son plus haut niveau, et que de hauts responsables, dont Zelensky, exigent que Bruxelles autorise l’entrée immédiate du pays dans le bloc – les termes du projet de loi 5371 sont contraires aux directives et aux protections des travailleurs syndicaux.

Peut-être, cependant, que Londres et Washington, malgré toutes leurs déclarations contraires, ne se soucient pas de l’adhésion de Kiev – en fait, cela pourrait mieux servir leurs intérêts.