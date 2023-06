Un DJ nominé aux Grammy Awards se serait masturbé devant son ex-assistant : rapport

DJ etEspadonle compositeur de bandes sonores Paul Oakenfold a été accusé de harcèlement sexuel et de violations du lieu de travail par un ancien assistant personnel, Poste de New York signalé. Le procès a été déposé vendredi devant la Cour supérieure de Los Angeles par Jane Roe, une femme de 24 ans.

Selon le procès obtenu par Date limitele DJ trance britannique est accusé de s’être exposé et de s’être touché devant le membre du personnel alors âgé de 23 ans à quatre reprises à quatre dates différentes alors qu’elle travaillait comme assistante personnelle chez lui.

Elle a allégué que deux sociétés de gestion dirigées par M. Oakenfold, ainsi que le directeur Paul Stepanek et d’autres personnes anonymes avaient violé ses droits en matière d’emploi. La femme demande maintenant des dommages-intérêts pour cinq réclamations de plus de 25 000 $.

Selon la poursuite, Mme Roe a été embauchée par New Frequency en octobre 2022 et a été affectée à travailler comme assistante personnelle d’Oakenfold pour 20 $ de l’heure.

Le tout premier jour, M. Oakenfold l’aurait coincée et se serait masturbé délibérément à ses yeux alors qu’ils étaient seuls chez lui. À une date en novembre 2022, le DJ l’aurait fait quatre fois en une seule journée. Il aurait également commis l’acte une fois dans son véhicule, et » écarta largement les jambes et se mit à se masturber avec la plaignante à quelques centimètres seulement »,selon le dossier.

Lorsqu’elle s’est plainte de l’incident à la direction le 29 novembre 2022, on lui a demandé de signer un accord de non-divulgation deux jours plus tard. Elle aurait également été empêchée de retourner au travail lorsqu’elle n’a pas signé l’accord et aurait été menacée de licenciement.

La plaignante a finalement signé la NDA, bien qu’elle l’ait fait « sous la contrainte », selon le dossier du tribunal. Bien qu’elle ait été autorisée à travailler, elle n’a pas été affectée à M. Oakenfold, mais à d’autres clients et ses « heures ont été considérablement réduites ».

En mars 2023, elle a finalement été licenciée pour ce que les documents judiciaires ont qualifié de « manque de travail ».

» Les défendeurs ont licencié le demandeur non pour une raison légitime, mais en représailles aux plaintes du demandeur concernant le harcèlement sexuel susmentionné, en violation de la loi », indique le procès.

Notamment, le DJ populaire a mixé des morceaux pour des stars telles que Britney Spears, U2 et les Rolling Stones.