Un DJ hongkongais de 96 ans fait ses adieux après une carrière de plus de 7 décennies

Après plus de sept décennies à la radio, un DJ hongkongais de 96 ans a fait ses adieux à ses auditeurs samedi avec «Time to Say Goodbye», chanté par Sarah Brightman et Andrea Bocelli.

« Eh bien c’est ça. Merci beaucoup pour votre écoute, au revoir, merci d’être venus », a déclaré Ray Cordeiro en anglais et en cantonais avant de signer avant les nouvelles de 1 h du matin.

C’était la coda d’une carrière radiophonique qui a commencé il y a 72 ans, et une course de plus de 50 ans pour son émission «All the Way with Ray», qui a débuté sur la chaîne publique RTHK en 1970. En cours de route, il a côtoyé Tony Bennett, les Beatles et Cliff Richard et ont nourri des pop stars montantes de Hong Kong comme Sam Hui.

En 2000, le Livre Guinness des records du monde a reconnu Cordeiro comme «le DJ le plus durable du monde».

Affectueusement appelé «Oncle Ray», Cordeiro est connu pour sa voix profonde et calme, sa casquette plate et son répertoire facile à écouter. Pour son dernier spectacle, il a filé une variété de morceaux des Carpenters, Perry Como et Louis Armstrong, entre autres. Il est né à Hong Kong d’origine portugaise.

« Je pense que je suis l’homme le plus chanceux du monde », a-t-il déclaré dans une interview avec RTHK plus tôt cette semaine. « Faire ce que je veux faire, aimer ce que je veux aimer, et je ne pense pas que je l’ai fait. sans regret. »

