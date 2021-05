Un DJ de radio célèbre révèle à quel point il a changé avec un adorable cliché d’enfance

ROMAN Kemp a partagé un adorable retour au visage d’ange qui a fait fondre le cœur des fans.

Le DJ de radio et le présentateur de télévision ont posté les photos sur Instagram, montrant son amour précédent pour la coiffure classique des rideaux des années 90, ainsi que son flair pour poser.

On dirait vraiment que le beurre ne fondrait pas avec ces adorables photos, et il semble qu’il a réussi à garder la main sur sa séquence effrontée.

Les photos ont également apparemment déclenché un débat parmi ses fans en déclarant à côté de la photo: «encore à ce jour, je suis convaincu que le squash entre en premier…»

Maintenant, les fans se demandent si c’est vrai ou non – avec le présentateur de sports électroniques Spencer Owen qui se joint à la foule en déclarant: «Attendez que certaines personnes ne mettent pas le squash en premier?!»

Un autre fan a écrit: «Les gens qui ajoutent de l’eau en premier ont le même genre de tort que d’ajouter du lait avant l’eau dans le thé.

On pré-squash avant l’eau aussi, Roman.

En même temps qu’il partage des souvenirs de bébé, Roman a également révélé qu’il avait hâte de zoomer sur l’avenir et de devenir gris comme son cher vieux père Martin Kemp.

Et même peut-être suivre son exemple et décrocher des trophées de « l’homme le plus sexy du monde ».





S’adressant exclusivement au Sun, il a déclaré: «Cela a été ma vie. J’ai grandi en regardant mon père ramener à la maison les trophées de l’homme le plus sexy de l’année. Je suis un peu contrarié que la génération ait sauté un peu. Il est toujours le plus beau de la maison.

«J’ai hâte de devenir gris. J’espère que je vais devenir gris dans le bon sens comme lui. La personne à laquelle je pense toujours dans ce scénario est ma mère, parce que ma mère pense que tout cela est ridicule.