Un DJ de Hong Kong qui a diffusé pendant six décennies décède à 98 ans

HONG KONG – Ray Cordeiro, qui a interviewé des artistes musicaux, dont les Beatles, au cours d’une carrière de six décennies à la radio de Hong Kong qui lui a valu le titre de disc-jockey le plus ancien au monde, est décédé, a annoncé son ancien employeur. Il avait 98 ans.

Il a rejoint le radiodiffuseur public de Hong Kong en 1960 après avoir travaillé comme gardien de prison et employé de banque. Son émission de musique facile à écouter “All the Way With Ray” a été diffusée sur RTHK Radio 3 pendant 51 ans jusqu’à sa retraite.