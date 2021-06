Un DJ britannique devient viral pour avoir fait la fête dans la rue lors de son cycle alors que le Royaume-Uni assouplit le verrouillage

Avec le début de la pandémie, le monde des sets de musique live a subi un revers majeur, obligeant les artistes à rechercher des moyens créatifs d’atteindre leur public. La diffusion en direct virtuelle de DJ sets a gagné en popularité alors que les fans du monde entier se sont retrouvés bloqués en raison de COVID-19. Alors que le monde se dirige vers la normalité, avec des restrictions toujours en place, un DJ du Royaume-Uni a proposé une idée ingénieuse de diffusion en direct.

Dom Whiting, 25 ans, de High Wycombe, Londres, a présenté « Drum & Bass on The Bike » en mars, en attachant une table de mixage DJ sur un cycle, lui permettant de se produire dans les rues d’Angleterre. Attendant avec impatience de se produire devant un public en direct, Whiting a pris les choses en main et a acheté un tricycle sur mesure. Il a attaché son mixeur au guidon et a commencé à faire du vélo à travers le Royaume-Uni tout en jouant son set de musique électronique sur un haut-parleur.

Le premier « Drum & Bass on The Bike » a été lancé le 21 mars, dans la ville de Marlow. Il a joué son set sur roues pendant deux heures tout en discutant avec les passants, répandant la joie bien nécessaire dans la ville.

Le deuxième volet de la balade musicale a eu lieu à Oxford, suivi de sessions à Londres Hyde Park, Bristol et Brighton.

Parlant de l’origine de l’idée, il a dit LADbibleà propos de discuter de l’idée avec un ami d’être un DJ mobile. L’ami a suggéré s’il avait essayé le DJing sur un vélo. Il admet qu’il ne l’a pas pris au sérieux au début, mais a finalement réalisé que c’était la meilleure option possible pour fournir un forum en plein air pour rassembler les gens à l’extérieur avec de la musique.

Lors de sa dernière émission à Brighton le 30 mai, des centaines de personnes se sont rassemblées derrière lui à vélo, en patins à roulettes ou à pied, et le livestream a été regardé par plus de 1 36 000 personnes sur Facebook.

Parler à Le gardien sur son nombre croissant d’abonnés, il a dit qu’il ne s’attendait pas à ce que tant de gens le suivent et qu’ils aient apprécié son travail.

La sensation musicale pionnière répare des voitures pour vivre et prévoit de faire une tournée à travers le pays.

