Melinda Hunt, la fondatrice du Hart Island Project, un groupe à but non lucratif qui a fait pression pour une plus grande sensibilisation et un meilleur accès à l’île, a déclaré en janvier qu’elle espérait que les exigences de la pandémie aideraient les législateurs et le public à considérer différemment les enterrements sur Hart Island. .

En plus des enterrements, le bureau du médecin légiste de la ville stocke les corps non réclamés de plus de 700 personnes décédées au plus fort de la pandémie, selon Aja Worthy-Davis, porte-parole du bureau. Elle a dit que les causes exactes de décès pour beaucoup d’entre eux ne sont peut-être pas claires.

Le Analyse , une collaboration entre le Stabile Center of Investigative Journalism de la Columbia Journalism School et un site Web d’information à but non lucratif, The City, a constaté une énorme augmentation des enterrements sur Hart Island en 2020 – 2334 adultes y ont été enterrés, contre 846 en 2019. Les journalistes, citant le public Les responsables de la santé ont largement attribué l’augmentation à la pandémie: des personnes tuées par le coronavirus ou par d’autres problèmes médicaux qui n’ont pas été résolus en raison de la crise.

