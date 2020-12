La bonne nouvelle pour les amoureux des animaux est qu’un distributeur automatique spécial a été installé à Kiev, en Ukraine. Mais contrairement aux autres distributeurs automatiques qui ciblent les humains, ce distributeur automatique a été réinventé pour fournir de la nourriture aux chiens et aux chats.

Mais le distributeur automatique n’est pas seulement un ami des animaux errants, mais aussi de l’environnement. Après tout, ce n’est pas seulement un distributeur automatique, mais aussi une machine de recyclage. Il utilise du plastique donné comme moyen de paiement pour payer la nourriture.

Comment ça marche? Les gens apportent avec eux leurs déchets plastiques tels que des bouteilles et autres contenants et les déposent à la machine.

Le distributeur automatique Yapomoga a été fondé par Rufat Raimov, qui a déclaré que le distributeur automatique aide les parents à enseigner à une jeune génération l’importance de protéger l’environnement tout en étant gentil avec les animaux errants. « C’est un tout nouveau mode de vie pour les enfants », a déclaré Raimov à Reuters.

« Nous avons des clients réguliers. Ils nous disent: » C’est notre rituel « , ajoute-t-il. Un enfant ramasse des biberons et vient voir ses parents et dit: «Commençons à nourrir les animaux», dit Ramirov. «Élever une génération socialement consciente est notre principal avantage», ajoute Ramirov.

Une bouteille en plastique peut contenir une once de nourriture pour un animal, ce qui signifie environ 28 grammes. Quelques bouteilles suffisent pour offrir à un chien errant un repas décent. Lorsque la machine est livrée avec une bouteille en plastique, des coquilles d’aliments pour animaux sont placées dans les bols au bas des machines. Les animaux affamés peuvent récupérer leurs propres repas quand ils le souhaitent.

Dans le cadre de cette initiative, près de 300 livres ou plus de 136 kg de déchets plastiques ont été collectés en seulement deux semaines

Selon la plate-forme animale internationale Animal-id, il y a environ 50 000 animaux errants dans les rues d’Ukraine. Mais les activistes et les amoureux des animaux pensent que le nombre est beaucoup plus élevé. La nouvelle initiative permettra non seulement à de nombreux animaux errants de Kiev de recevoir de la nourriture, mais permettra également aux résidents d’inculquer une culture de conscience environnementale et de bien-être animal.