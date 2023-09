Un dissident chinois en transit dans un aéroport de Taiwan demande de l’aide pour demander l’asile

TAIPEI, Taiwan (AP) — Un dissident chinois connu pour commémorer régulièrement la répression de 1989 contre les manifestants pro-démocratie sur la place Tiananmen à Pékin s’est enfui vendredi à Taiwan et a demandé de l’aide pour demander l’asile aux États-Unis ou au Canada.

Dans une vidéo qu’il a publiée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, Chen Siming a déclaré qu’il se trouvait dans la zone de transit de l’aéroport international de Taoyuan pour échapper aux persécutions politiques chinoises.

« Les méthodes de maintien de la stabilité de la police chinoise à mon égard devenaient de plus en plus cruelles et folles », a-t-il déclaré dans son message. « Ils m’ont détenu à volonté sans suivre les procédures légales, en prenant mon téléphone portable et même en me faisant subir une évaluation psychiatrique. Je ne peux plus continuer à accepter que ma dignité personnelle soit atteinte, que mon honneur soit bafoué et que mon corps soit menacé.»

On ne sait pas exactement comment Chen a pu se rendre à Taiwan, mais il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait quitté la Chine le 22 juillet. Taiwan est une île autonome revendiquée par la Chine.

Chen a déclaré qu’à partir de 2017, la police l’avait placé en détention chaque année, principalement pour ses commémorations annuelles de la répression du 4 juin sur la place Tiananmen à Pékin. La plus courte durée durait une semaine et 15 jours pour les plus longues, a-t-il déclaré.

En Chine, les monuments commémoratifs publics en l’honneur des manifestants tués lors de la répression sont susceptibles d’attirer l’attention de la police, voire d’être arrêtés ou arrêtés.

En mai, les autorités de la province chinoise du Hunan, dans le sud de la Chine, ont arrêté Chen après qu’il ait publié sur les réseaux sociaux un message commémorant la répression. Il a décrit avoir été harcelé par la police de sécurité de l’État au fil des années pendant des « périodes sensibles » autour de la date anniversaire.

L’association de défense des droits humains Chinese Human Rights Defenders a déclaré qu’il aurait été détenu peu de temps après dans un centre de détention à Zhuzhou, dans le Hunan.

Le groupe a exhorté Taiwan à aider Chen à demander l’asile. « Si Chen Siming est renvoyé en Chine, il risque presque certainement d’être détenu, torturé et soumis à d’autres mauvais traitements, ainsi qu’à un procès inéquitable », a déclaré William Nee, coordinateur de recherche et de plaidoyer du groupe.

Ce qui se passera ensuite pour Chen sera compliqué, car Taiwan n’a pas de politique formelle en matière de réfugiés. Il se méfie également de plus en plus des risques sécuritaires posés par la Chine et a refusé la résidence permanente à certaines personnes cherchant à quitter Hong Kong en raison du contrôle croissant de Pékin sur la ville.

Chen a déclaré qu’il était conscient des risques, mais qu’il préférait Taïwan plutôt que de fuir vers la Thaïlande ou le Laos, d’autres pays vers lesquels les dissidents chinois fuient souvent.

« Je suis entré illégalement à Taiwan, mais Taiwan est une société démocratique et libre, un pays. Même si je suis en prison ici, je me sentirai en sécurité », a déclaré Chen.

___

Cette histoire corrige le nom en Chen Siming au lieu de Cheng Siming.

Huizhong Wu et Johnson Lai, Associated Press