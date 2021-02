Des agents d’inspection des frontières de l’aéroport international de Pudong à Shanghai l’ont empêché de rejoindre un vol à destination de San Francisco la semaine dernière, ont déclaré sa sœur aînée et ses amis. «Je dois immédiatement me rendre aux États-Unis et consacrer toutes mes énergies à prendre soin d’elle», avait écrit M. Yang dans un lettre ouverte aux dirigeants chinois un jour avant son vol prévu. Il a écrit que sa femme «a tout donné pour moi, et aujourd’hui c’est à mon tour de tout donner pour elle».

Le département d’État a déclaré vendredi qu’il était troublé par la disparition de M. Yang, Voice of America a rapporté . Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Pékin a déclaré mardi par courrier électronique qu’il ne pouvait pas confirmer que M. Yang avait reçu un visa car ces dossiers étaient confidentiels, et qu’il n’avait pas de commentaire immédiat sur l’affaire.

Les appels de M. Yang à retrouver sa femme et sa détention apparente ont déclenché des appels à sa libération de partisans en Chine et à l’étranger. Son cas pourrait devenir un signe précoce de la façon dont Pékin et l’administration Biden traitent les questions litigieuses des droits de l’homme.

La sœur de M. Yang, Yang Maoping, a déclaré que les responsables chinois avaient initialement indiqué qu’ils le laisseraient voyager aux États-Unis. Sa femme, Zhang Qing, y vit et a récemment subi une opération pour un cancer du côlon, et est sur le point de commencer des mois de chimiothérapie, a déclaré Mme Yang.

«C’est maintenant un moment critique pour sa femme», a déclaré Mme Yang. «Nous espérons qu’il s’agit d’un problème temporaire.»

M. Yang, 54 ans, était depuis longtemps l’un des militants pour la démocratie les plus obstinés de Chine, et avait passé plus d’une décennie en détention et en prison.

Mieux connu sous son pseudonyme, Guo Feixiong, il a participé aux manifestations en faveur de la démocratie de 1989 et a gagné sa vie en tant que petit éditeur et romancier avant de consacrer ses énergies à des campagnes populaires et à débattre de l’avenir politique de la Chine.

M. Yang fait partie des dissidents chinois qui préféraient les gestes et les rassemblements passionnés aux méthodes discrètes telles que les litiges et les pétitions en ligne. Il s’est fait un nom en tant qu’activiste combatif en organisant des villageois près de Guangzhou dans le sud de la Chine en 2005 pour protester contre les saisies de terres qui, selon eux, étaient corrompues.

Il a été condamné à la prison en 2007 après avoir été reconnu coupable d’activités commerciales illégales liées à son édition. Après sa libération en 2011, il s’est replongé dans le militantisme et, en 2013, s’est joint aux manifestations du journal Southern Weekend à Guangzhou, où des journalistes avaient dénoncé le renforcement de la censure.

En 2015, M. Yang a été condamné à six ans de prison pour avoir troublé l’ordre public et «provoqué des querelles et provoqué des troubles» – une vague accusation souvent portée contre des dissidents – pour son rôle dans la protestation des journaux et pour avoir soutenu un public. faire campagne pour que la Chine ratifie un pacte international sur les droits.

Alors que Xi Jinping, le chef du Parti communiste chinois, a renforcé la censure et la punition pour la dissidence, de nombreux militants se sont retirés de la confrontation ou ont abandonné la campagne.

M. Yang a déclaré qu’il avait repensé sa tactique, mais qu’il ne s’était jamais retiré de l’opposition au régime du parti unique ou de sa conviction que la Chine adopterait finalement la démocratie constitutionnelle. Il a dit qu’il avait refusé des opportunités déménager aux États-Unis, où sa femme et ses deux enfants installé en 2009 après avoir quitté la Chine.