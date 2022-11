Un disque volé de 1527 signé par Cortés sera restitué au Mexique

“Sans manuscrits, nous ne pouvons pas écrire l’histoire”, a-t-elle déclaré.

Le manuscrit est un ordre de paiement signé par Cortés le 27 avril 1527, ordonnant à son majordome, Nicolás de Palacios Rubios, d’acheter du « sucre rose » à la pharmacie en échange de 12 pesos d’or. Un côté reflète la demande et l’autre côté enregistre le paiement. Selon un affidavit, le reçu est écrit à la main, en espagnol, à l’encre ferrogallique sur du papier chiffon et mesure environ 8,5 pouces sur 6 pouces.

Le document appartenait au Fondo Hospital de Jesús aux archives mexicaines. Selon les autorités mexicaines, la collection a été déclarée bien national et a été cataloguée en 1929. Un manuscrit qui reste dans la collection contient un enregistrement indiquant que 12 pesos ont été utilisés pour acheter du « sucre rose » pour la pharmacie de la marine dans le cadre d’une expédition.

Cortés a mis les voiles pour le Mexique en 1519 dans le but de renverser l’empereur aztèque Montezuma dans la capitale de Tenochtitlan. Les Aztèques ont d’abord repoussé l’invasion espagnole, mais Cortés est revenu en 1521 et a pris le contrôle de la ville lors d’un siège qui a brûlé la ville bordée par le lac en ruines et a apporté des maladies telles que la variole qui a déchiré la population. Quelques décennies après l’invasion, la maladie avait tué jusqu’à 20 millions d’Aztèques.

Le Dr Ramirez a déclaré que le document datait d’une époque où Cortés explorait le sud du Mexique, autour du Honduras moderne, une époque où il s’attribuait une main-d’œuvre privée d’environ 23 000 personnes. Elle a dit que la description du «sucre rose» faisait très probablement référence à une technique de raffinage utilisée pour fabriquer de la mélasse qui laissait derrière elle un sucre teinté, quelque chose qui est adjacent au sucre brun aujourd’hui.

Après que le manuscrit a été pris du Mexique, la provenance du document a traversé les États-Unis. Selon une enquête du FBI, le manuscrit a été acheté lors d’une vente aux enchères dans les années 1990 par le fondateur du Museum of World Treasures à Wichita, Kan. Sa famille a confié le document à Goldberg Coins and Collectibles à Los Angeles, et en 2019, un Florida résident l’a acheté aux enchères. Cette personne a ensuite passé un contrat avec RR Auction dans le Massachusetts, où le document a été mis aux enchères en juin.