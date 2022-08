Un disque, mais les partants des Bears partent en tête à Seattle – Shaw Local

Les Bears se sont améliorés à 2-0 en pré-saison en roulant contre Seattle, 27-11, jeudi.

Plus important encore, ils ont enregistré une première victoire: ils ont battu Kansas City le week-end dernier à Soldier Field, mais perdaient 14-0 lorsque les partants étaient sur le terrain.

Certes, Justin Fields et la plupart des habitués offensifs n’ont joué qu’un seul entraînement jeudi à Seattle, mais cela s’est terminé avec les Bears devant 3-0.

Dans l’ensemble, il était difficile de porter un jugement sur celui-ci. Après avoir échangé le quart-arrière Russell Wilson à Denver, les Seahawks ne devraient pas être des prétendants aux séries éliminatoires cette saison. Ils ont dû faire un changement tardif au QB cette semaine, avec Geno Smith élevé au rang de partant après que Drew Lock ait été testé positif pour COVID-19.

Deux des meilleurs choix de repêchage des Bears, le demi de coin Kyler Gordon et le receveur Velus Jones Jr., ont fait leurs débuts en pré-saison jeudi après avoir raté le match 1 contre les Chiefs. Ce fut une soirée spéciale pour Gordon, qui a grandi dans la région de Seattle et a joué à l’Université de Washington.

Mais Jones a fait le jeu de la soirée, renvoyant un botté de dégagement de 48 verges pour préparer un touché sur la troisième possession des Bears. Tout fan des Bears qui se souvient de Devin Hester ou qui a regardé quelques moments forts peut apprécier d’avoir une star des équipes spéciales révolutionnaire.

En seconde période, Nsimba Webster a renvoyé un coup d’envoi de 60 yards.

Après le retour du botté de dégagement de Jones, le QB remplaçant Trevor Siemian a dû déplacer les Bears à seulement 33 verges et s’est connecté avec l’ailier serré recrue Jake Tonges, qui s’est aligné à l’arrière, pour un touché de 2 verges.

Lors de la première série offensive des Bears, il semblait y avoir un objectif clair d’éviter la ruée vers les passes. Le premier jeu était un écran de fin serré pour Cole Kmet. Il y a eu quelques passes rapides vers l’extérieur et quelques bootlegs où Fields a roulé sur sa gauche après un faux transfert.

[ Chicago Bears preseason notes: 1 possession speaks volumes for TE Cole Kmet ]

Les deux gains les plus longs ont été des passes à Kmet, pour 12 verges à l’écran, puis un 19 verges qui a établi un premier essai sur la ligne des 21 verges de Seattle. Quelques jeux plus tard, troisième et quatrième au 15, Fields a lancé une passe rapide à plat au porteur de ballon Khalil Herbert qui a subi une perte de 2 verges. Cairo Santos a inscrit un placement de 35 verges pour les premiers points du match.

Fields est allé 5 pour 7 pour 39 verges lors du premier entraînement, qui ne comprenait qu’un seul jeu de course prévu. Fields s’est précipité pour un gain de 1 mètre et Seattle a sauté hors-jeu sur un quatrième et 2 près du milieu de terrain.

Les Bears ont suivi un changement d’alignement montré à l’entraînement cette semaine – le tacle Teven Jenkins commençant à la garde droite au lieu de Michael Schofield. Ainsi, la ligne offensive de départ était Braxton Jones, Cody Whitehair, Sam Mustipher, Jenkins et Larry Borom de gauche à droite.

Après la première série, Jones, Whitehair et Mustipher ont pris place, tandis que Jenkins et Borom sont restés sur le terrain pour quelques clichés supplémentaires. Finalement, Schofield est intervenu à la garde droite, Julien Davenport prenant le relais de Borom au tacle droit.

Juste avant la mi-temps, les Bears ont marqué un touché sur les équipes spéciales lorsque le retourneur de dégagement de Seattle, Cade Johnson, a raté la prise sans se faire toucher. Le ballon a roulé dans la zone des buts, où Elijah Hicks est tombé dessus pour un autre score des Bears.

Le quart-arrière Nathan Peterman a commencé la seconde mi-temps en complétant trois passes consécutives pour mettre en place une course de 1 mètre par Darrynton Evans, portant le score à 24-0.

Le meilleur receveur des Bears était Isaiah Coulter, un pro de troisième année qui a participé à deux matchs avec les Bears l’an dernier. Coulter a terminé avec trois réceptions pour 39 verges et aurait probablement dû en avoir une autre. Au troisième et court, Siemian a fait face à une forte pression et a déchargé le ballon rapidement. La passe a été jugée incomplète, mais les rediffusions semblaient montrer que Coulter accrochait le ballon à environ un pouce au-dessus du gazon. Les Bears n’ont pas contesté l’appel.

Sur le front local, Jack Sanborn du lac de Zurich figurait parmi les chefs d’équipe pour les plaqués avec sept, tandis que James O’Shaughnessy de Naperville a effectué sa première prise de la pré-saison, un gain de 16 verges.

Il n’y avait pas grand-chose à dire sur la défensive des Bears, même avec le faible total de points de Seattle. Un faux départ lors du premier cliché des Seahawks a contribué à créer un trois-and-out. Le plaqueur défensif Angelo Blackson a dévié une passe au troisième essai pour forcer un botté de dégagement sur le deuxième entraînement de Seattle. Les Seahawks ont raté une tentative de panier de 47 verges lors de leur troisième entraînement.

Les Bears ont été crédités de trois sacs – par Al-Quadin Muhammad, Sam Kamara et Trevon Coley.

Le secondeur des Bears Roquan Smith, qui « tient bon » en raison d’un différend contractuel, a fait le déplacement et a regardé le match depuis la ligne de touche.

Il y a eu quelques blessés notables. Le secondeur Matt Adams a été secoué après avoir fait un tacle dur lors du deuxième jeu offensif de Seattle et s’est blessé à l’épaule. L’ailier défensif Caleb Johnson s’est blessé au genou au deuxième quart, quittant le terrain par ses propres moyens.

Le porteur de ballon Trestan Ebner, qui s’est démarqué dans le match de Kansas City, a boité jusqu’à la ligne de touche avec une blessure à la cheville en seconde période et n’est pas revenu.

https://www.dailyherald.com/sports/20220818/one-drive-but-bears-starters-leave-with-the-lead-in-seattle