S’assurer qu’une cuisinière n’est pas laissée allumée ou réajuster un cadre photo de travers est souvent une réponse naturelle lorsque quelque chose ne va pas. Pourtant, pour plus de deux millions d’Américains vivant avec un trouble obsessionnel-compulsif (TOC), ce sentiment tenace et troublant est une présence constante et débilitante marquée par des obsessions, des pensées pénibles persistantes et des compulsions, qui se traduisent par des comportements répétitifs que les gens se sentent poussés à adopter.

La thérapie cognitivo-comportementale et les antidépresseurs peuvent atténuer les obsessions et les compulsions des personnes atteintes de TOC, mais environ un tiers des personnes atteintes de TOC ne constatent aucune amélioration avec un traitement thérapeutique ou des médicaments. Ces cas sont appelés TOC résistants au traitement, et pour ces personnes, il n’y a généralement pas grand-chose à faire en dehors de ces remèdes standards (et malheureusement inefficaces). Mais un nouveau traitement émergent pourrait apporter un soulagement indispensable. Connue sous le nom de « stimulation cérébrale profonde », cette thérapie délivre des décharges électriques au cerveau dans l’espoir de faire disparaître ces pensées persistantes et lancinantes dans un souvenir lointain.

Dans un étude publiée plus tôt ce mois-ci dans la revue Neurone, des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont utilisé un type de stimulation cérébrale appelé « stimulation cérébrale profonde réactive » pour traiter une femme de 34 ans atteinte de TOC résistant au traitement. À l’aide d’un implant cérébral placé chirurgicalement pour traiter son épilepsie, les chercheurs ont appris à l’appareil à reconnaître un modèle unique d’activité cérébrale anormale – un biomarqueur neuronal potentiel du TOC – et à le stimuler à chaque fois qu’il apparaît. En quelques mois, les obsessions et les compulsions graves de la femme ont été considérablement réduites. Deux ans après son premier traitement, les chercheurs affirment que son trouble ne lui ronge plus des heures de la journée.

“Cette étude est une preuve de principe selon laquelle nous sommes sur le point de trouver un marqueur du TOC qui semble augmenter et diminuer avec une stimulation cérébrale profonde efficace.” Martijn Figéedirecteur du programme de psychiatrie interventionnelle du Mont Sinaï, qui n’a pas participé à l’étude, raconte Inverse.

Réinitialiser le cerveau

Depuis le milieu des années 1980, la stimulation cérébrale profonde est utilisée pour traiter troubles du mouvement comme la maladie de Parkinson ou des tremblements violents et, ces dernières années, La maladie d’Alzheimer, dépression sévère, frénésie alimentaireet désormais résistant aux traitements TOC ont également constaté des résultats positifs.

Environ la moitié des personnes atteintes de TOC résistant au traitement qui essaient la stimulation cérébrale profonde s’améliorent beaucoup, mais les résultats ne sont pas cohérents. Cela tient en grande partie au fait que nous ne comprenons pas pleinement comment fonctionne la stimulation cérébrale profonde. Ce que les scientifiques savent, c’est que l’envoi d’un courant électrique continu via une électrode implantée dans le cerveau aide à réinitialiser et à normaliser la communication entre les différentes zones impliquées dans le TOC. Cette compréhension incomplète entraîne des difficultés à affiner la stimulation cérébrale profonde de manière à ce qu’elle soit efficace pour les personnes souffrant de TOC résistant au traitement.

Les personnes qui se lavent compulsivement les mains effectuent des lavages excessifs et répétitifs pour tenter de soulager la grave détresse associée à leurs craintes de contamination. LittleCityLifestylePhotographie/E+/Getty Images

“Nous savons que lorsque nous administrons une thérapie en continu, le cerveau peut en quelque sorte développer une tolérance à celle-ci, et cela doit être modifié au fil du temps, ce qui complique la thérapie.” Casey Halpernprofesseur agrégé de neurochirurgie à l’Université de Pennsylvanie qui a dirigé l’étude, raconte Inverse.

C’est là qu’intervient la pièce « réactive » du puzzle de la stimulation cérébrale profonde. Au lieu d’envoyer des signaux électriques en continu, la stimulation cérébrale profonde réactive ne stimule le cerveau que lorsqu’il capte certaines activités cérébrales. Considérez-le comme un thermostat intelligent qui allume le chauffage uniquement lorsque la température descend trop bas. Cette méthode d’adaptation à l’activité cérébrale de la personne a déjà été essayée avec certains types d’épilepsie et dépressionles scientifiques espéraient donc que les personnes atteintes de TOC résistant aux traitements en bénéficieraient également.

Un stimulateur cérébral profond plus intelligent

Pour cette nouvelle étude, Halpern et son équipe ont travaillé avec une femme de 34 ans ayant des antécédents de TOC si graves qu’elle ne pouvait pas manger en présence d’autres personnes de peur que sa propre nourriture ne soit contaminée (les fruits de mer étaient l’un des principaux déclencheurs). Elle se lavait tellement les mains au point de saigner, et elle ne pouvait pas quitter sa maison ou se coucher sans vérifier toutes les portes et fenêtres. Le TOC de cette femme occupait huit heures de sa journée et elle était incapable de vivre de manière indépendante. Et comme pour d’autres cas de TOC résistants au traitement, la thérapie et les médicaments ne semblaient pas du tout aider.

En 2019, elle s’est fait implanter un appareil de neurostimulation appelé système NeuroPace RNS au sommet de son crâne avec des électrodes menant à son cerveau pour gérer ses crises. Après avoir maîtrisé les crises, Halpern et son équipe se sont mis au travail pour trouver un signal cérébral particulier qu’ils pourraient entraîner l’implant à reconnaître. Ils ont enregistré des données cérébrales pendant que la femme vaquait à ses tâches quotidiennes et en laboratoire alors qu’elle interagissait, dans la vie réelle et en réalité virtuelle, avec des objets destinés à provoquer son TOC.

Études précédentes avec une stimulation cérébrale profonde et les personnes atteintes de TOC ont découvert une onde cérébrale de basse fréquence apparaissant dans les noyaux gris centraux – une zone du cerveau impliquée dans la coordination des mouvements, de la cognition et des émotions souvent ciblée par les thérapies de stimulation – chaque fois qu’une personne s’engageait dans ses obsessions ou ses compulsions.

Halpern et ses collègues ont découvert la même activité électrique basse fréquence chez la personne qu’ils traitaient pour un TOC. Plus précisément, ils ont identifié un circuit cérébral impliquant le noyau accumbens, qui fait partie des noyaux gris centraux associés à la motivation et à l’action, et le pallidum ventral, également situé dans les noyaux gris centraux et qui constitue une plaque tournante centrale dans les circuits de récompense du cerveau. Les chercheurs ont appelé ces deux régions le circuit NAc-VeP.

Les chercheurs ont enregistré des données cérébrales pendant que la femme interagissait avec des objets, y compris ceux de réalité virtuelle, destinés à provoquer son TOC. Casey Halpern / Université de Pennsylvanie

Après le premier jour de traitement ciblant ce circuit chaque fois qu’il se détraquait, Halpern dit que sa patiente a constaté une nette amélioration de plusieurs tendances TOC, y compris son envie de vérifier les fenêtres et les portes la nuit.

Après 24 semaines, selon l’étude, sa patiente atteinte de TOC a signalé une baisse significative de ses pensées obsessionnelles et des actions compulsives associées. Après deux ans et demi, sa vie s’est complètement transformée : ses rituels quotidiens sont passés de huit heures à seulement 30 minutes, et elle se sent à l’aise face à des situations déclenchantes auparavant (comme être en présence de fruits de mer). Un autre gros bonus ? Elle n’était plus obligée de vivre avec ses parents et arrivait au travail à l’heure.

“Ce qui est particulièrement excitant, c’est que ce signal, ce biomarqueur que nous avons découvert et dont nous avons fait état, semble en fait disparaître… [suggesting] il y a de la plasticité dans le cerveau », explique Halpern. “Nous pouvons réellement rétablir la normale dans cette partie du cerveau, ce qui pourrait entraîner des effets durables qui pourraient ne pas nécessiter de traitement un jour.”

Une lueur d’espoir

Bien que les résultats soient prometteurs, Halpern souligne qu’il ne s’agit que d’une étude de cas. De plus, la personne souffrait d’épilepsie en plus du TOC, de sorte que ses résultats ne signifient pas nécessairement que d’autres connaîtront le même succès. Le biomarqueur – le modèle unique d’activité cérébrale anormale – pourrait également différer selon les personnes atteintes de TOC, donc tester l’efficacité de cette thérapie de stimulation pour d’autres personnes nécessitera des études plus approfondies.

« Au mieux de nos possibilités, nous avons essayé de démontrer que cette intervention n’était en aucun cas impactée par son épilepsie. Bien sûr, comme elle souffre d’épilepsie, il est très difficile de le prouver », explique Halpern. « Nous sommes très convaincus… par exemple, il n’y avait pas de véritable chevauchement entre la stimulation pour son épilepsie et la stimulation pour son TOC. [since] nous avons stimulé son épilepsie pendant au moins six mois avant le début du traitement.

Sameer Shethun neurochirurgien du Baylor College of Medicine qui étudie la stimulation cérébrale profonde mais n’a pas participé à l’étude, raconte Inverse il reste également à voir dans quelle mesure la stimulation cérébrale profonde réactive se compare aux méthodes conventionnelles puisque les résultats des participants à l’étude étaient à la hauteur de ce que l’on pourrait attendre d’une stimulation cérébrale profonde continue.

“Quoi [this study] n’a pas montré, que se passe-t-il si vous délivrez simplement une stimulation intermittente, tout au long de la journée, mais pas de manière continue, mais, disons, toutes les heures ? Auriez-vous un aussi bon résultat ? Je parie que tu le ferais.” dit Sheth. « Le résultat du patient [in this study] était bon, mais nous observons généralement de meilleurs résultats. Nous constatons généralement que les patients s’améliorent plus rapidement en trois à six mois. [versus two years].»

Figee du Mont Sinaï reconnaît que même si le succès est modeste, l’avantage de cette preuve de concept est d’avoir ce biomarqueur neuronal comme point de départ pour identifier un changement fonctionnel dans le cerveau qui correspond à une maladie.

« Parce que nos patients sont si gravement malades, tout ce que vous ressentez est probablement lié à leur maladie et est probablement significatif, non seulement pour la stimulation cérébrale profonde, mais simplement pour notre compréhension de la maladie et des futurs traitements potentiels », dit-il.

La découverte du biomarqueur neuronal d’une seule personne pourrait un jour apporter un soulagement significatif à des millions de personnes.