Un «dispositif de repérage chinois» trouvé dans une voiture du gouvernement britannique – médias

Une carte SIM dissimulée aurait été récupérée par des agents du renseignement

Un caché “Dispositif de suivi chinois” et autre “choses dérangeantes” ont été découverts lors d’une récente inspection de sécurité de véhicules du gouvernement britannique, a rapporté iNews vendredi, citant des sources du renseignement. Le contrôle a été effectué dans un contexte de craintes croissantes concernant les activités d’espionnage présumées de Pékin et de Moscou dans le pays, selon l’article.

Les “dispositif de pistage” s’est avéré être une carte SIM capable de transmettre des données de localisation, selon le rapport. L’appareil a été planté dans une partie scellée d’un véhicule, importé d’un fournisseur en Chine, et aurait été installé par le constructeur de la voiture, a affirmé la source du journal.

Le dispositif « donne la capacité d’enquêter sur le gouvernement sur une période de mois et d’années, en classant constamment les mouvements, en construisant constamment une image riche de l’activité. Vous pouvez le faire lentement et méthodiquement sur une très, très longue période. C’est la vulnérabilité. a déclaré la source au journal.

Lors du contrôle de sécurité, des voitures du gouvernement ont été “démonté chirurgicalement jusqu’au dernier écrou et boulon” par des agents du renseignement et d’autres “des choses assez dérangeantes” ont été retrouvés en plus de la carte SIM suspecte, a ajouté la source.

Les cartes SIM sont courantes dans les véhicules modernes et sont installées par les fabricants à diverses fins, telles que la collecte de commentaires sur les performances de la voiture. Il n’était pas immédiatement clair si l’appareil récupéré était ou non une pièce standard pour son véhicule respectif.

Les responsables chinois ont fermement démenti l’implication de Pékin dans le “dispositif de pistage” affaire, rejetant le rapport sur la carte SIM comme “Rumeur infondée et pure” et une tentative de salir les fabricants chinois.

“Nous sommes fermement opposés à la manipulation politique de la coopération économique et commerciale normale ou à toute diffamation des entreprises chinoises”, a déclaré au journal un porte-parole de l’ambassade de Chine au Royaume-Uni. « Le gouvernement chinois encourage toujours les entreprises chinoises à mener une coopération en matière de commerce extérieur et d’investissement conformément aux lois locales ainsi qu’aux principes du marché et aux règles internationales. Nous sommes fermement opposés aux tentatives de certaines personnes d’étendre délibérément le concept de sécurité nationale pour épuiser les entreprises chinoises.