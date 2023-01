Un dispositif de pancréas artificiel peut aider les personnes atteintes de diabète de type 2

“Ce système en boucle fermée entièrement automatisé est un moyen sûr et beaucoup plus efficace pour les personnes atteintes de diabète de type 2 de gérer leur glycémie que le traitement standard actuel à l’insuline”, a-t-elle déclaré.

Il a été développé à l’aide d’appareils en vente libre, notamment un moniteur de glucose standard et une pompe à insuline avec une application appelée CamAPS HX. Ce logiciel prédit la quantité d’insuline nécessaire pour maintenir la glycémie dans la plage cible. Les gens portent le capteur de glycémie et la pompe à insuline et emportent un smartphone avec eux pour que le système fonctionne, a déclaré Boughton.

Avec les systèmes en boucle fermée pour le diabète de type 1, l’utilisateur entre des informations plusieurs fois par jour sur le moment et la taille de son apport alimentaire, mais l’administration d’insuline entre les repas et la nuit est automatisée. En revanche, le nouveau système pour les personnes atteintes de diabète de type 2 est une boucle entièrement fermée. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas à saisir d’informations.

“Environ 20 à 30 % des personnes atteintes de diabète de type 2 utilisent l’insulinothérapie pour gérer leur diabète, et nous avons montré que cette façon d’administrer l’insuline avec un système en boucle fermée est beaucoup plus efficace que leurs injections d’insuline actuelles pour atteindre le glucose. cibles », a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Charlotte Boughton, maître de conférence clinique à l’Université de Cambridge en Angleterre.

Le type 2 est la forme la plus courante de diabète et est étroitement lié à l’obésité.

VENDREDI 13 janvier 2023 (HealthDay News) — Un pancréas artificiel a longtemps été considéré comme le Saint Graal pour les personnes atteintes de diabète de type 1, et de nouvelles recherches suggèrent qu’une version plus pratique de cette technologie pourrait aider les millions de personnes atteintes de diabète de type 2 diabète.

“Le nombre de personnes diagnostiquées avec le diabète de type 2 augmente dans le monde, et les gens sont diagnostiqués à un plus jeune âge, ils vivent donc plus longtemps avec le diabète de type 2”, a déclaré Boughton. “Toute personne atteinte de diabète de type 2 qui lutte pour maintenir les niveaux de glucose où elle devrait être avec des injections d’insuline pourrait bénéficier de ce système.”

“Nous prévoyons que l’amélioration du contrôle de la glycémie que nous avons constatée pourrait réduire le risque de complications du diabète telles que les maladies oculaires, les maladies rénales et les amputations, mais une étude beaucoup plus vaste avec un suivi plus long est nécessaire pour étudier cela”, a-t-elle ajouté.

À quel point était-il efficace ? Lorsque les personnes atteintes de diabète de type 2 utilisaient le nouveau système, elles passaient deux fois plus de temps avec des niveaux de glucose dans la plage cible que lorsqu’elles testaient la glycémie et se donnaient des injections d’insuline, ont découvert les enquêteurs.

Les appareils coûtent plus cher que les injections d’insuline standard et les kits de test de glucose. “Si le système en boucle fermée peut réduire le risque de complications du diabète très coûteuses à long terme – telles que le besoin de dialyse, de déficience visuelle et d’amputations – alors il peut être rentable. Mais une étude beaucoup plus vaste avec un suivi plus long est nécessaire pour étudier cela », a souligné Boughton.

Les chercheurs ont déjà montré qu’un pancréas artificiel géré par un algorithme similaire est efficace pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et ont également testé ce système chez des personnes atteintes de diabète de type 2 nécessitant une dialyse rénale. Ces systèmes peuvent être assez simples à utiliser : vous portez les appareils, les remplissez d’insuline et effectuez votre routine quotidienne, a expliqué le Dr John Buse, chef de l’endocrinologie et directeur du Diabetes Center de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. “Aucun appareil de ce type n’est disponible aux États-Unis ou, à ma connaissance, nulle part dans le monde”, a déclaré Buse, qui a examiné la nouvelle étude. Des technologies expérimentales similaires coûtent environ 10 000 dollars par an pour les appareils, les fournitures, l’insuline et le soutien des fournisseurs, a-t-il déclaré. “[They cost] plus la première année avec les coûts d’acquisition et moins avec le temps », explique-t-il. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant que cet appareil ne soit prêt pour les heures de grande écoute, mais la promesse est réelle, a ajouté Buse. “Maintenir le glucose dans une fourchette relativement étroite permet de réduire les complications à long terme du diabète – cécité, insuffisance rénale, amputations, crises cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, ainsi que de minimiser le risque d’hospitalisation urgente liée à un taux de glucose élevé ou faible, ainsi comme un risque potentiellement réduit d’infection, de déclin cognitif et d’autres problèmes importants courants dans le diabète », a-t-il déclaré.