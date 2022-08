Un dispensaire de marijuana prévu pour le Pérou reçoit une licence d’État – Shaw Local

Kana Grove attendait sa licence conditionnelle de dispensaire de cannabis à usage adulte pour aller de l’avant avec un dispensaire prévu au Pérou.

Le 22 juillet, la société était l’une des 149 licences sélectionnées par le bureau du gouverneur JB Pritzker et le département de la réglementation financière et professionnelle de l’Illinois à partir de trois loteries organisées à l’été 2021. Toutes les entreprises sont éligibles en tant que candidats à l’équité sociale en vertu de la réglementation et de la fiscalité sur le cannabis. Loi.

Les responsables de la société ont estimé qu’elle serait en mesure de commencer à prendre des clients environ un an après avoir reçu la licence de l’État.

Kana Grove prévoyait de recevoir sa licence après que la Cour de circuit du comté de Cook a levé la suspension des licences de dispensaire de marijuana aux candidats sélectionnés dans trois loteries en 2021.

Le conseil municipal du Pérou avait accordé à Kana Grove le permis d’utilisation spéciale pour le dispensaire en janvier au 1320 E 38th St., l’ancien emplacement de Jimmy John’s.

Kana Grove réaménagera l’intérieur et l’extérieur de son bâtiment et poursuivra le repavage prévu du parking. Cela augmentera le nombre prévu de places de stationnement de plus de 40 places.