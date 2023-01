Un discours “d’humiliation” à Barcelone irrespectueux envers le Real Madrid

Carlo Ancelotti a nié que la défaite 3-1 du Real Madrid contre Barcelone lors de la finale de la Supercopa espagnole était une “humiliation sportive” dimanche, blâmant les erreurs individuelles et insistant sur le fait que l’équipe rebondirait.

Gavi a donné l’avantage au Barça avant que Robert Lewandowski ne porte le score à 2-0 et Pedri a ajouté un troisième but après la mi-temps, Karim Benzema marquant une frappe de consolation tardive pour Madrid.

La défaite est la deuxième défaite de Madrid en une semaine, après avoir été battu 2-1 par Villarreal en Liga le week-end dernier où ils traînent Barcelone de trois points au classement.

“[To say] “L’humiliation sportive” serait un manque de respect”, a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d’après-match. “Nous avons perdu contre Barcelone, tout comme nous les avons battus en championnat. [3-1 on Oct. 16]. Ils ont mieux joué et méritaient de gagner, c’est tout.

“Les erreurs que nous avons commises ont décidé du match. Nous n’avons pas bien joué le ballon, ils nous ont frappés deux fois en contre et le jeu a changé. Ce n’était pas un manque d’attitude, ce sont des erreurs individuelles.”

La première saison d’Ancelotti à Madrid a été un succès retentissant, remportant un doublé en Liga et en Ligue des champions l’année dernière, mais cette campagne s’annonce désormais plus difficile.

“Ce n’est pas un bon moment pour l’équipe. Nous devons nous accrocher”, a déclaré Ancelotti. “Cette équipe a la qualité pour revenir et être compétitive dans toutes les compétitions. Nous souffrons parce que Madrid gagne généralement les finales.

“Madrid sera de retour, cela ne fait aucun doute.”

La prochaine étape pour Madrid à son retour d’Arabie saoudite est un match nul en huitièmes de finale de la Copa del Rey à Villarreal jeudi, avant de se rendre à l’Athletic Club de LaLiga le week-end prochain.

Karim Benzema a marqué un but de consolation pour le Real dans le temps additionnel, frappant à domicile sur le rebond après que Marc-André ter Stegen ait refusé sa première tentative.