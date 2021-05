«  Un discours d’adieu  »: les fans affirment que le dernier message Instagram de Ronaldo est SÛR SIGNE qu’il quitte la Juventus

Avec Ronaldo sur le banc pendant tout le match, la Juventus s’est faufilée dimanche en Ligue des champions en s’imposant 4-1 à Bologne, ce qui signifie que les hommes d’Andrea Pirlo ont terminé quatrième du classement de Serie A.

Des scènes joyeuses après le coup de sifflet final lorsque les joueurs de la Juventus ont appris que les rivaux de Naples n’avaient fait match nul qu’à domicile contre Vérone ne pouvaient pas masquer le fait que le club turinois – vainqueur des neuf derniers Scudettos – a subi une saison lamentable dans laquelle ils étaient bien en retard dans la ligue et a subi une autre sortie précoce en Europe.

Un triomphe de la Coppa Italia contre Atalanta en milieu de semaine a ouvert certaines des fissures, tout comme la réussite personnelle de Ronaldo de dominer les classements de la Serie A avec 29 buts pour remporter une première distinction Capocannoniere.

Cependant, le sentiment primordial est que la Juve a besoin d’une refonte majeure cet été, impliquant très probablement le départ de Pirlo de la pirogue et peut-être la sortie de Ronaldo, 36 ans, du personnel de jeu – malgré le fait que la star ait un an à jouer à son poste. Contrat.

S’adressant à Instagram pour évaluer la saison et ses propres réalisations avec ses 290 millions d’abonnés, Ronaldo a publié mardi un long message que certains ont pris comme un adieu.

« La vie et la carrière de tout joueur de haut niveau sont faites de hauts et de bas. Année après année, nous faisons face à des équipes fantastiques, avec des joueurs extraordinaires et des objectifs ambitieux, nous devons donc toujours faire de notre mieux pour rester à des niveaux d’excellence. » Ronaldo a écrit, partageant des images de ses distinctions d’une brillante carrière en Angleterre, en Espagne et en Italie.

«Cette année, nous n’avons pas pu gagner la Serie A, félicitations à l’Inter pour le titre bien mérité. Cependant, je dois valoriser tout ce que nous avons réalisé cette saison à la Juventus, à la fois en termes collectifs et individuels. La Super Coupe d’Italie, la Coupe d’Italie et le trophée du meilleur buteur de Serie A me remplissent de bonheur, principalement en raison de la difficulté qu’ils entraînent avec eux, dans un pays où rien n’est facile à gagner.

«Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixé depuis le premier jour de mon arrivée en Italie: gagner le Championnat, la Coupe et la Super Coupe, et aussi être Meilleur Joueur et Meilleur Buteur dans ce grand pays de football rempli. avec des joueurs formidables, des clubs géants et une culture du football très propre.

«J’ai déjà dit que je ne cherchais pas les records, les records me poursuivaient. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j’entends par là, c’est très simple: le football est un jeu collectif, mais c’est par le dépassement individuel que nous aidons nos équipes à atteindre leurs objectifs. C’est toujours à la recherche de plus en plus sur le terrain, en travaillant de plus en plus hors du terrain, que les disques finissent par émerger et que les titres collectifs deviennent inévitables, certains étant la conséquence naturelle de l’autre.

«Je suis donc très fier de ce fait qui a été largement reproduit ces derniers jours: Champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie; Vainqueur de la coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie; Vainqueur de la Super Coupe en Angleterre, en Espagne et en Italie; Meilleur joueur d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie; Meilleur buteur en Angleterre, en Espagne et en Italie; Plus de 100 buts pour un club en Angleterre, en Espagne et en Italie. Rien ne se compare au sentiment de savoir que j’ai laissé ma marque dans les pays où j’ai joué, et que j’ai donné de la joie aux fans des clubs que j’ai représentés. C’est ce pour quoi je travaille, c’est ce qui m’émeut et c’est ce que je continuerai toujours à rechercher jusqu’au dernier jour.

«Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage! Nous luttons tous ensemble! »

En parlant de voyages, certains fans étaient convaincus que Ronaldo était désireux de passer à de nouveaux pâturages cet été à la poursuite de la gloire européenne qui lui avait échappé à la Juventus.

« Est-ce juste moi ou est-ce que cela ressemble à un message d’adieu aux fans de la Juventus? » a écrit un fan sur Twitter.

« Je l’ai ressenti aussi, » vint la réponse d’un autre superfan CR7.

«C’était comme s’il disait: ‘Je suis venu ici en Italie pour écrire l’histoire, alors j’ai fait cette marque maintenant, je dois aller dans un autre pays où je dois atteindre un autre objectif.’»

« C’est comme un discours d’adieu, » a écrit un autre fan.

«Il quitte définitivement la Juve! « Merci d’avoir participé au voyage » « a ajouté un fan, citant le message du quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Si la Juve cherche à faire avancer Ronaldo, elle pourrait exiger des frais d’au moins 29 millions d’euros (35,5 millions de dollars) pour éviter une perte en capital liée à leur achat de la star au Real Madrid pour plus de 100 millions d’euros en 2018.

Parmi les clubs auxquels Ronaldo a été lié, il y a le club d’enfance Sporting Lisbon – qui semble être le choix de la mère de la star, Dolores Aveiro – et l’ancienne équipe de Manchester United.

En ce qui concerne ce dernier, cependant, l’ancien coéquipier de United, Gary Neville, a suggéré qu’un retour ne serait pas sage pour le club d’Old Trafford.

«Aimez-le mais pensez qu’il vaut mieux laisser les souvenirs là où ils sont» a répondu Neville lorsqu’on lui a demandé si United devait signer à nouveau Ronaldo lors d’une séance de questions-réponses sur Twitter lundi.