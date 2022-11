Un dirigeant syndical blessé lors du meurtre de RFK décède à 97 ans

LOS ANGELES (AP) – Paul Schrade, un dirigeant syndical qui a reçu une balle dans la tête lors de l’assassinat de Robert F. Kennedy et a passé des décennies convaincu que Sirhan Sirhan n’était pas le tueur, est décédé mercredi de causes naturelles. Il avait 97 ans.

Schrade est décédé dans sa maison de longue date à Los Angeles, a déclaré son beau-frère, Martin Weil.

Schrade faisait partie des cinq personnes blessées mais a survécu à la fusillade de juin 1968 à l’hôtel Ambassador à Los Angeles. Kennedy, sénateur et frère cadet du président assassiné John F. Kennedy, venait de remporter la primaire présidentielle démocrate de 1968 en Californie.

“J’ai été touché par le premier coup”, a déclaré Schrade au Los Angeles Times. « J’étais juste derrière Bobby. Cela lui était destiné et m’a eu. J’ai cru que j’avais été électrocuté. Je tremblais violemment sur le sol et j’ai vu des éclairs.

Sirhan a été attaqué, arrêté et reconnu coupable du meurtre de Kennedy. Son beau-frère a déclaré que Schrade n’était pas un ami de Sirhan mais lui a pardonné.

Sirhan a témoigné lors de son procès qu’il avait bu et qu’il ne se souvenait pas de la fusillade.

Schrade est devenu plus tard convaincu que le mauvais homme avait été emprisonné et qu’un deuxième attaquant qui n’a jamais été identifié était le véritable tueur, mais ce fait a été étouffé par le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Schrade a passé une grande partie de son temps à parcourir les dossiers et documents officiels et à entrer en contact avec d’autres personnes qui doutaient des conclusions officielles sur le meurtre. Le LAPD a réexaminé le meurtre dans les années 1970, mais a de nouveau conclu que Sirhan avait agi seul.

“Je sais que ce qui a maintenu Paul en vie était son objectif principal de faire rouvrir l’enquête …”, a déclaré Weil.

« C’était sa seule raison de continuer. Il était déterminé. Il a été conduit », a déclaré Weil. « Il m’a dit la semaine dernière en rentrant de l’hôpital : « Je dois retourner à mon bureau. J’ai du travail à faire.’ ”

En 2016, Schrade a affronté Sirhan face à face lors de sa 15e audience de libération conditionnelle pour la première fois depuis que Schrade a témoigné au procès de Sirhan en 1969. La voix de Schrade s’est parfois brisée d’émotion au cours de son heure de témoignage qui a raconté ses efforts pour démêler les questions sur le tournage de Kennedy.

“Je vous pardonne de m’avoir tiré dessus”, a déclaré Schrade à Sirhan lors de l’audience. “J’aurais dû être ici depuis longtemps, et c’est pourquoi je me sens coupable de ne pas être là pour vous aider et pour m’aider.”

Schrade s’est excusé à plusieurs reprises de n’avoir assisté à aucune des 14 audiences de libération conditionnelle précédentes de Sirhan.

Schrade s’est prononcé pour la dernière fois en faveur de la libération de Sirhan lors de son audience de libération conditionnelle en 2021, qui s’est tenue sur Zoom pendant la pandémie. Schrade, s’exprimant par caméra vidéo, a déclaré à la commission des libérations conditionnelles: “Sirhan n’était pas le tireur de mon ami Robert Kennedy.”

Le conseil a voté pour libérer Sirhan, mais le gouverneur a finalement décidé de le laisser en prison.

Schrade est né à Sarasota Springs, New York, le 17 décembre 1924. Il a gravi les échelons du United Automobile Workers Union et a été profondément impliqué dans d’autres causes de droits civiques, y compris les efforts pour syndiquer les ouvriers agricoles en Californie. Il a présenté Kennedy à Cesar Chavez et Dolores Huerta, deux leaders de cette lutte.

“Il a passé sa vie à se battre pour les personnes mal desservies”, a déclaré son beau-frère.

Schrade a également été impliqué dans les efforts visant à créer un complexe d’écoles publiques sur le site de l’Ambassador Hotel, qui a été acheté en 1989 par un partenariat affilié à Donald Trump qui prévoyait d’ériger un immeuble de 125 étages sur le site. Il s’en est suivi des années de batailles juridiques et de controverses publiques impliquant le groupe Trump, le district scolaire unifié de Los Angeles – qui voulait acheter le terrain sous un domaine éminent – ​​et des défenseurs de l’environnement.

Finalement, le site de l’hôtel est devenu le campus des écoles communautaires Robert F. Kennedy. La bibliothèque y est nommée en l’honneur de Schrade.

Schrade laisse dans le deuil une sœur, Louise “Weezie” Duff. Sa femme, Monica Weil, est décédée en 2019.

___

Julie Watson a rapporté de San Diego.

Robert Jablon et Julie Watson, The Associated Press