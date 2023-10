Un dirigeant qui avait des liens commerciaux avec le magazine Playgirl plaide coupable de fraude de 250 millions de dollars dans une société de prêt

MIAMI (AP) — Un dirigeant de Floride dont l’entreprise familiale était autrefois propriétaire du magazine Playgirl a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières pour avoir induit en erreur les investisseurs d’une autre de ses sociétés – une société qui accordait des prêts à taux d’intérêt élevés à de petites entreprises.

Carl R. Ruderman, 82 ans, était président-directeur général de 1 Global Capital LLC, une société de prêt commercial qui a déposé son bilan en juillet 2018. Les autorités fédérales ont déclaré qu’il avait participé à un stratagème de 250 millions de dollars qui a touché plus de 3 400 investisseurs en 42. États.

Ruderman a plaidé coupable jeudi devant un tribunal fédéral de Miami. Les archives judiciaires montrent que la condamnation est fixée au 3 janvier et qu’il risque jusqu’à cinq ans de prison et la confiscation de plus de 250 millions de dollars.

Ruderman a admis avoir dépensé l’argent d’un investisseur mondial en paiements par carte de crédit, voyages de vacances, chauffeurs, nounous, femmes de ménage, frais de scolarité, paiements hypothécaires, paiements de voitures de luxe et paiements d’assurance pour sa collection d’art et ses bijoux, a déclaré vendredi le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

Ruderman a également admis avoir détourné l’argent des investisseurs vers des entreprises bénéficiant à lui et à sa famille, à l’insu des investisseurs, a indiqué le département.

La société, basée à Hallandale Beach, en Floride, a accordé des prêts aux petites entreprises, appelés prêts d’avance de fonds aux commerçants. Les procureurs les ont comparés à des prêts sur salaire.

Le ministère de la Justice a déclaré que Ruderman avait admis que lui et d’autres avaient fait de fausses déclarations aux investisseurs actuels et potentiels sur la rentabilité de 1 Global. Les investisseurs ont été faussement informés que l’entreprise avait été auditée par un cabinet d’expertise comptable, que l’argent des investisseurs serait dépensé pour les prêts d’avance de trésorerie aux commerçants et que les gens pouvaient s’attendre à des retours sur investissements à deux chiffres.

La Securities and Exchange Commission a déclaré dans une plainte déposée en 2018 contre Ruderman et 1 Global que la société avait collecté de l’argent auprès d’investisseurs, dont beaucoup avaient utilisé leur épargne-retraite, de février 2014 à juillet 2018.

La SEC a déclaré que 1 Global avait été créée en 2013 et appartenait au Ruderman Family Trust. La SEC a déclaré que la fiducie possédait également d’autres entreprises, notamment Digi South, qui « possédait auparavant Playgirl et d’autres magazines pour adultes ». Digi South a utilisé la même adresse que 1 Global et « a reçu environ 805 000 $ de fonds d’investisseurs de 1 Global sans contrepartie ni services légitimes », a déclaré la SEC.

Quatre des co-conspirateurs de Ruderman ont déjà plaidé coupables pour leur rôle dans la fraude 1 Global, a indiqué le ministère de la Justice.

Alan G. Heide, 65 ans, de Lake Worth, en Floride, ancien directeur financier de 1 Global, a plaidé coupable en 2019 à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Il a été condamné à cinq ans de prison et à payer plus de 57 millions de dollars de dédommagement.

Andrew Dale Ledbetter, 81 ans, avocat de Fort Lauderdale, en Floride, a plaidé coupable en 2021 de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières. Il a été condamné à cinq ans de prison et à payer plus de 148 millions de dollars de dédommagement.

Steven Allen Schwartz, 78 ans, de Delray Beach, Floride, directeur et consultant chez 1 Global, a plaidé coupable en 2020 de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières. Il a été condamné à deux ans de prison et à payer plus de 36 millions de dollars de dédommagement.

Jan Douglas Atlas, 78 ans, avocat de Fort Lauderdale, en Floride, a plaidé coupable en 2019 de complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude en valeurs mobilières. Il a été condamné à huit mois de prison et à payer plus de 29 millions de dollars de dédommagement.