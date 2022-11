Un dirigeant polonais attribue le faible taux de natalité aux femmes qui consomment de l’alcool

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le chef du parti au pouvoir en Pologne a déclenché la colère dans le pays et une explosion de blagues en affirmant que le faible taux de natalité du pays est en partie causé par la surconsommation d’alcool chez les jeunes femmes.

Les politiciens de l’opposition et de nombreux autres critiques ont accusé Jaroslaw Kaczynski, un célibataire de 73 ans, d’être déconnecté. Ils soutiennent également que Kaczynski, le politicien le plus puissant de Pologne depuis 2015, est lui-même en partie responsable du faible taux de natalité dans la nation d’Europe centrale de 38 millions d’habitants.

En particulier, les critiques soulignent les restrictions à l’avortement qui ont découragé certaines femmes de chercher à tomber enceintes. D’autres notent la difficulté des jeunes à élever leur famille en raison de la hausse des coûts dans un pays où l’inflation avoisine désormais les 18 %.

Kaczynski, chef du parti populiste au pouvoir, Droit et Justice, a fait cette remarque ce week-end alors qu’il parcourait le pays pour chercher à rallier le soutien à son parti avant les élections législatives de l’année prochaine.

Kaczynski a expliqué samedi à son auditoire qu’il n’était pas favorable à « la maternité très précoce » car une femme doit d’abord mûrir pour devenir mère. Mais, a-t-il poursuivi, si les femmes abusent de l’alcool jusqu’à l’âge de 25 ans, alors “ce n’est pas un bon pronostic dans ces domaines”.

La remarque a déclenché des blagues prévisibles sur le fait que l’alcool était réellement utile à la conception, mais aussi beaucoup de critiques sérieuses.

Lorsqu’un représentant du gouvernement a affirmé dans un talk-show télévisé que l’influence de l’alcool sur la fertilité était en fait un sujet de débat légitime, une députée de l’opposition, Kamila Gasiuk-Pihowicz, a riposté : “Ce n’est pas un débat, c’est une insulte aux femmes polonaises”.

Le pays traditionnellement catholique avait déjà l’une des lois sur l’avortement les plus restrictives d’Europe, avec des avortements autorisés dans très peu de cas, avant 2020. Ensuite, une nouvelle décision a déclaré que les femmes ne peuvent plus interrompre leur grossesse dans les cas où le fœtus présente de graves anomalies et n’est pas viable après la naissance.

Cela a déclenché les plus grandes manifestations en Pologne depuis des décennies. Il y a eu depuis lors des cas de femmes enceintes qui sont décédées même si un risque pour la vie de la femme est un motif légal d’avortement en vertu de la loi actuelle. Les défenseurs des droits des femmes affirment que de tels cas se produisent parce que les médecins ont peur d’interrompre une grossesse même lorsque la vie de la femme pourrait être en danger, craignant des conséquences juridiques pour eux-mêmes.

Une autre députée de l’opposition, Aleksandra Gajewska, s’est demandé si Kaczynski parlait par calcul politique ou non. “Est-ce que Jaroslaw Kaczynski est un cynique méchant et impitoyable, ou est-il un malade mental?” dit-elle.

Kaczynski s’est défendu en disant qu ‘«un politicien honnête, s’il sait une telle chose, doit en parler».

The Associated Press