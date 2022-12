Un dirigeant polonais à Hanoucca remercie les Juifs d’avoir aidé les Ukrainiens

La Pologne borde l’Ukraine à l’ouest et a accepté des millions de réfugiés, dont beaucoup ont choisi de rester. La communauté juive de Pologne a été active dans l’organisation de logements, de nourriture, d’éducation et d’autres types d’aide pour eux.

VARSOVIE, Pologne – Le président polonais a dirigé lundi une cérémonie de Hanoucca au cours de laquelle il a rendu hommage aux communautés juives de Pologne et du monde entier pour l’aide qu’elles ont apportée aux réfugiés ukrainiens cette année.

Il a noté que la communauté juive a aidé à la fois les juifs ukrainiens et les non-juifs.

Hanukkah, la fête des lumières, célèbre la lumière qui surmonte les ténèbres, un symbolisme puissant alors que les Ukrainiens souffrent dans l’obscurité et le froid au milieu des attaques russes répétées contre leur infrastructure électrique.

La Pologne abritait autrefois une communauté juive de plus de 3,3 millions de personnes. La plupart ont été assassinés par les forces allemandes qui ont envahi et occupé la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, la communauté juive de Pologne grandit mais reste petite. Ses efforts pour aider les réfugiés ont été financés de l’étranger, en particulier par les Fédérations juives d’Amérique du Nord, un groupe de coordination qui a recueilli plus de 84 millions de dollars pour aider les Ukrainiens blessés par la guerre.

Le président de l’organisation, Eric Fingerhut, a déclaré à l’AP que le symbole de la lumière qui brille à travers l’obscurité est désormais pertinent pour l’Ukraine étant donné “l’effort délibéré des Russes et de leur opération militaire pour assommer les lumières et l’électricité et assombrir le pays”.