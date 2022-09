Un dirigeant pétrolier russe qui a critiqué l’invasion de l’Ukraine est mort après être tombé par la fenêtre d’un hôpital

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président du géant pétrolier russe Lukoil, qui avec sa société avait critiqué l’invasion de l’Ukraine, serait décédé jeudi après être tombé de la fenêtre du sixième étage d’un hôpital de Moscou.

Ravil Maganov est décédé dans ce que des sources appellent un possible suicide après que son corps a été retrouvé sur le sol de l’hôpital clinique central d’élite de Moscou, selon des informations russes.

Une déclaration de Lukoil a déclaré que Maganov “est décédé des suites d’une grave maladie”, mais n’a donné aucune autre information.

Citant une source policière anonyme, l’agence de presse officielle Tass a rapporté que Maganov s’était suicidé après avoir été admis à l’hôpital à la suite d’une crise cardiaque. Le média RBK a également rapporté que la police enquêtait sur la mort du président comme un possible suicide.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, le conseil d’administration de Lukoil était l’une des rares entreprises à avoir appelé à une fin rapide du conflit armé, le qualifiant de “tragédie” et exprimant sa sympathie pour ses victimes.

LE CRITIQUE DE POUTINE VIVANT EN EXIL TROUVÉ MORT À L’EXTÉRIEUR D’UN APPARTEMENT HAUT DE GAMME DC APRÈS LA RÉPONSE DE LA POLICE À L’APPEL “JUMPER”

Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, auteur du livre “Putin’s Playbook”, a déclaré à Fox News Digital que “nous ne saurons jamais exactement ce qui est arrivé à Maganov”, mais a noté que la mort par défenestration est “un manuel de renseignement russe standard” concernant la doctrine. de « affaires humides », la traduction d’un terme russe faisant référence aux opérations qui font couler le sang.

“Les” affaires humides “sont des assassinats ciblés”, a déclaré Koffler. “La Russie et auparavant l’ex-Union soviétique sont connues pour avoir orchestré la mort mystérieuse des opposants au Kremlin. Cela se fait de diverses manières : balles dans la nuque, empoisonnements, suicides forcés et autres formes complexes de mort violente. J’ai toute une section dans mon livre décrivant cette doctrine et avec des exemples de cas très médiatisés.”

POUTINE FURIEUX CONTRE L’HÉGÉMONIE AMÉRICAINE, DIT QUE LA FIN DE “L’ORDRE MONDIAL UNIPOLAIRE” EST À L’HORIZON

Expliquant que les agences de presse russes sont principalement contrôlées ou du moins influencées par le gouvernement russe, Koffler a noté que les médias russes “n’ont pas pu garder leur histoire exacte aujourd’hui sur ce qui est arrivé à Maganov”.

“Interfax a déclaré qu’il était mort après être tombé d’une fenêtre et Tass a écrit qu’il s’agissait d’un suicide. Un autre journal a émis l’hypothèse qu’il essayait de sortir d’un balcon pour fumer. La vérité est que ces tactiques sont délibérément conçues pour être furtives. , de sorte qu’aucun enquêteur n’a pu identifier le jeu déloyal. Ils sont généralement considérés comme des “accidents tragiques”. Ça fait aussi partie de la doctrine”, a-t-elle dit.

La mort de Maganov fait suite à une mort mystérieuse similaire en août, lorsque l’homme d’affaires d’origine soviétique et critique de Poutine, Dan Rapoport, aurait sauté à mort depuis son appartement haut de gamme de Washington, DC. Comme Maganov, Rapoport avait publiquement critiqué l’invasion russe de l’Ukraine. Un ancien cadre supérieur de Lukoil a été retrouvé mort dans le sous-sol d’une résidence de la banlieue de Moscou en mai.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.