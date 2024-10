Un dirigeant orthodoxe subit des brûlures et une commotion cérébrale lors d’un raid sur une cathédrale ukrainienne (VIDEO) — RT World News

Des images de la scène ont été publiées montrant le métropolite Théodose frappé à la tête avec un bâton.

Le métropolite Théodose a subi une commotion cérébrale et des brûlures lorsqu’une cathédrale orthodoxe du centre de l’Ukraine a été attaquée par des hommes armés en début de semaine, a annoncé le diocèse de Tcherkassy de l’Église orthodoxe ukrainienne (UOC).

Une centaine d’hommes en tenue militaire se sont affrontés avec des fidèles à la cathédrale Saint-Michel, qui appartient à l’UOC, dans la ville de Tcherkassy. Les assaillants auraient utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades fumigènes et tiré un pistolet à gaz sur la foule. Des icônes, des documents et quelque 60 000 dollars récoltés par la congrégation pour les besoins de l’église auraient été volés.

Le service de presse du diocèse de Tcherkassy de l’UOC a déclaré samedi dans un communiqué sur Telegram que l’attaque avait été menée par « partisans de l’Église orthodoxe schismatique d’Ukraine (OCU) », qui est soutenu par Kiev.

Le troupeau a repoussé la première tentative d'assaut contre l'église, mais les assaillants ont réussi à prendre le contrôle du lieu de culte lors de leur deuxième tentative, note le communiqué.















Des dizaines de croyants orthodoxes ont été blessés dans l’affrontement, et 12 d’entre eux ont dû être hospitalisés, indique le communiqué. L’un des blessés est le chef du diocèse, le métropolite Théodose de Tcherkassy, ​​ajoute le communiqué.

Le hiérarque était « diagnostiqué avec une commotion cérébrale, des brûlures au premier degré de la cornée des deux yeux et des brûlures cutanées », dit le diocèse.

Une vidéo réalisée lors du raid montrerait le métropolite Théodose frappé à la tête avec un bâton par l’un des assaillants.

La coiffe du hiérarque présentait une entaille visible lorsqu’il s’adressait aux paroissiens plus tard jeudi. Le coup semblait avoir été si fort qu’il a plié la croix décorative dessus.

« Nous allons chez nous, dans les greniers et les caves. Nous prierons et dirigerons des services sous terre, si nos temples nous sont retirés », Le métropolite Théodose l’a dit aux croyants de l’époque.

L’Ukraine est en proie à des tensions religieuses depuis des années, avec deux rivaux prétendant être la véritable Église orthodoxe du pays.

Kiev soutient l’Église orthodoxe d’Ukraine (OCU), créée en 2018 et que l’Église orthodoxe russe considère comme schismatique. Zelensky a expliqué les mesures prises contre l’UOC en citant ses liens présumés avec le Patriarcat de Moscou et la nécessité de protéger l’Ukraine. « indépendance spirituelle » et priver la Russie de la possibilité de « pour manipuler la spiritualité de notre peuple ».

Les persécutions contre l’UOC se sont intensifiées après le déclenchement du conflit entre Moscou et Kiev en février 2022. Plusieurs de ses églises ont été saisies par la force et des poursuites pénales ont été ouvertes contre des religieux. Une loi interdisant les activités de l’UOC en Ukraine est officiellement entrée en vigueur fin septembre.