Un dirigeant néo-nazi arrêté après avoir publié une vidéo de lui-même dénigrant un garde de sécurité noir de Channel Nine

Un dirigeant néonazi a été arrêté le lendemain après avoir publié des images choquantes de sa violente attaque contre un garde de sécurité de Channel Nine.

Le chef du réseau national-socialiste Thomas Sewell et son laquais se sont filmés en arrivant au bureau de la chaîne de télévision à Melbourne dans l’espoir d’affronter le personnel de A Current Affair avant un segment sur le groupe extrémiste en cours d’exécution lundi soir.

Leur demande a été rejetée et a été escortée hors du bâtiment avant que Sewell ne frappe et fasse tomber un garde de sécurité au sol.

La police a confirmé mardi soir que deux hommes avaient été arrêtés pour l’incident présumé.

Aucune accusation n’a encore été portée.

Sewell a maintenu ses actions dans une interview avec A Current Affair mardi quelques heures avant son arrestation.

L’agent de sécurité est vu en train de dire à l’homme qui filme d’arrêter de filmer et de partir. Thomas Sewell (à droite) regarde

Leur demande a été rejetée et Sewell se déchaîne dans une tirade extraordinaire devant la caméra, qualifiant le personnel de lâche et de manipulateur avant qu’un garde de sécurité n’émerge et ordonne au couple de partir.

«Désolé, vous ne pouvez pas filmer dans le bâtiment», dit le gardien de sécurité, qui est noir, à l’homme qui filme, qui refuse de se conformer aux instructions.

Alors que le couple est escorté hors du bâtiment, l’homme qui filme se rapproche du gardien de sécurité et le narguait.

«Danse singe, danse! On entend l’homme crier.

La rencontre dégénère rapidement en violence alors qu’il ordonne au garde de ne pas «F ** king touch me» avant que Sewell ne déclenche une attaque brutale contre le garde de sécurité.

Des spectateurs choqués regardent Sewell frapper plusieurs fois le garde de sécurité, qui chancelle en arrière et est jeté au sol avec un coup au visage.

Le néo-nazi tient ensuite le garde de sécurité au sol alors que des passants lui crient de s’arrêter et de descendre de l’homme, qui faisait juste son travail.

L’agent de sécurité est capable de revenir sur ses pieds mais semble être en mauvaise posture alors qu’il a trébuché sur plusieurs mètres avant que Sewell ne s’approche à nouveau.

Les deux hommes s’affrontent avant tLa mêlée laide se termine lorsque plusieurs spectateurs interviennent pour les séparer.

«Vous me posez les mains, reculez», dit Sewell au garde.

«Reculez, vous ne pouvez pas mettre la main sur les gens. Vous f ** roi avec la mauvaise personne.

La chemise de Sewell était déchirée au corps à corps.

Des spectateurs choqués regardent Sewell frapper plusieurs fois le garde de sécurité, qui tombe en arrière et est jeté au sol

Le néo-nazi tient ensuite le garde de sécurité au sol alors que des passants lui crient de s’arrêter et de descendre de l’homme, qui faisait juste son travail.

L’agent de sécurité de Channel Nine a été transporté à l’hôpital dans une ambulance et un système de vidéosurveillance de l’incident remis à la police de Victoria.

«Nous apportons notre soutien au membre de notre personnel qui a été attaqué. Nine s’est engagé à fournir un environnement de travail sûr à tous nos employés », lit-on dans un communiqué de Nine.

Plus tard dans la nuit de lundi, A Current Affair a rendu compte des projets du gouvernement fédéral de déclarer la division Sonnenkrieg basée au Royaume-Uni comme une «organisation terroriste».

« Ils ont une présence qui nous inquiète particulièrement au Royaume-Uni, mais leur portée entre dans l’esprit des jeunes et des Australiens d’ici », a déclaré le ministre de l’Intérieur Peter Dutton à A Current Affair.

«Les gens sont sur Internet, ils ont la possibilité de rejoindre ces groupes de discussion pour entendre cette désinformation, ces mensonges et cette idéologie malsaine.

L’agent de sécurité de Channel Nine a été transporté à l’hôpital dans une ambulance et un système de vidéosurveillance de l’incident remis à la police de Victoria.

Sewell effectue un salut nazi dans des images diffusées sur A Current Affair

Il a ajouté que l’ASIO examinera si d’autres organisations à l’étranger ou plus proches de chez nous doivent être répertoriées.

L’avertissement intervient après que les familles ont craint pour leur sécurité le week-end précédant la fête de l’Australie en janvier, lorsqu’un groupe de militants d’extrême droite est descendu dans la ville de Halls Gap, effectuant le salut nazi et criant « pouvoir blanc ».

Nate Hart faisait une randonnée dans le parc national des Grampians dans l’ouest de Victoria avec un ami samedi lorsqu’il a croisé une trentaine de jeunes hommes rassemblés dans une grotte en chantant « Waltzing Matilda ».

M. Hart a réalisé que la plupart des hommes portaient des chemises noires avec la croix celtique – un symbole couramment utilisé par les suprémacistes blancs.

Les familles craignaient pour leur sécurité le week-end précédant la fête de l’Australie en janvier lorsqu’un groupe de militants d’extrême droite est descendu dans la ville de Halls Gap, effectuant le salut nazi et criant au « pouvoir blanc ».

Alors qu’il s’éloignait, les hommes ont « crié de manière agressive » le pouvoir de l’homme blanc! « , A écrit M. Hart sur Facebook.

« Il était clair que nous étions en présence d’un groupe de vrais fascistes, en fait des nazis, pour un camp d’entraînement et un exercice de liaison », a-t-il déclaré.

« De jeunes mecs se rassemblent pour leur haine partagée des autres. »

D’autres randonneurs et habitants de la ville voisine de Halls Gap ont vu le même groupe défiler dans la ville dimanche et lundi, a rapporté The Age.

Ils se sont rassemblés autour d’un barbecue – certains torse nu et montrant des tatouages ​​nazis – et ont bu du café devant un café tenu par une famille indienne locale.

« Ils ressemblaient à des nazis d’un film hitlérien », a déclaré un propriétaire de café. «Et ils l’étaient.