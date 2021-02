Un dirigeant limogé par l’Islande révèle qu’il a reçu des menaces de mort

Un haut dirigeant qui a été limogé par l’Islande pour avoir qualifié la langue galloise de « charabia » a révélé qu’il avait reçu des menaces de mort à cause de ces commentaires – alors qu’il frappait à « annuler la culture qui est tout à fait erronée ».

Keith Hann, 66 ans, directeur des affaires d’entreprise, a été limogé de son emploi de 102000 £ par an la semaine dernière après que des acheteurs ont menacé de boycotter les magasins gallois de la chaîne High Street en signe de protestation.

M. Hann a fait un flot de commentaires anti-gallois malgré le siège du supermarché au Pays de Galles, avec des milliers de travailleurs gallois parmi ses 30 000 employés.

Dans une chronique de 2014 qui a récemment refait surface sur Twitter, M. Hann a partagé ce qu’il prétend maintenant être « destiné à être des commentaires humoristiques » sur la langue galloise.

Il a décrit la langue ancienne comme «une langue morte qui ressemble étrangement à quelqu’un avec un mauvais catarrhe qui s’éclaircit la gorge».

Le père de deux enfants a dit plus tard « Les habitants de la frange celtique britannique détestent tous les visiteurs » – faisant référence aux personnes voyageant au Pays de Galles – dans un tweet qui a depuis été supprimé.

Écrivant pour Voice of the North, M. Hann a suggéré que ce dernier commentaire avait été fait dans le but de « faire sourire les gens sur Twitter », ajoutant que « la culture d’annulation qui est malheureusement en train de devenir la norme au Royaume-Uni est tout à fait fausse ».

L’auteur a également avoué qu’un jour après la publication des commentaires historiques, il était « pleinement occupé à bloquer et à faire taire les abus personnels de ceux qui exprimaient leur détermination à me faire poursuivre pour racisme, à faire passer les excréments dans ma boîte aux lettres et, dans un cas, à me chercher. et tue-moi.

C’est un jour plus tard que M. Hann a déclaré que l’Islande, « assiégée par des appelants furieux et des publications sur les réseaux sociaux », avait décidé qu’elle ne pouvait « plus continuer notre longue association ».

Le géant gallois des aliments surgelés a insisté la semaine dernière sur le fait que les déclarations de M. Hann ne «reflétaient» pas les vues de l’entreprise.

Mais plus tard, une porte-parole de l’Islande a déclaré: « L’Islande a pris des mesures à la lumière des récents commentaires de son directeur des affaires d’entreprise, entraînant le licenciement de M. Hann avec effet immédiat.

Le siège de l’Islande, où travaille M. Hann, est situé à Deeside au Pays de Galles – mais il vit à Cheshire, à seulement trois kilomètres de la frontière galloise en Angleterre.

«Nous tenons à rappeler que ces commentaires ne reflètent en aucun cas les valeurs ou la philosophie de notre entreprise.

« Nous sommes une fière entreprise galloise, avec une longue histoire d’investissement dans les communautés du Pays de Galles, et nous nous excusons pour tout bouleversement ou délit causé. »

L’indignation a commencé lorsque M. Hann a écrit sur Twitter: « Votre rappel périodique que les habitants de la frange celtique britannique détestent TOUS les visiteurs, qu’ils soient confinés ou non, et que vous devez absolument garder cela à l’esprit lorsque vous envisagez une réservation de vacances d’été. »

M. Hann a expliqué que cela produisait un « retour immédiat exigeant de savoir si cela représentait le point de vue d’Islande Foods sur ses clients écossais et gallois », auquel il prétend avoir répondu: « Bien sûr, non. »

L’ancien dirigeant affirme qu’il a ensuite supprimé les tweets et « est passé à autre chose », car c’était le neuvième anniversaire de son fils et « je serais beaucoup mieux employé à célébrer puis à passer mon temps à me disputer sur Twitter ».

Le compte Twitter de M. Hann a maintenant été rendu privé et, immédiatement après l’indignation, sa biographie disait: « Tous mes opinions sont les miennes et plaisantent généralement ». Cela a depuis été supprimé

Le supermarché a insisté sur le fait que ses déclarations ne «reflétaient» pas les vues de l’entreprise. Sur la photo: le siège de l’Islande à Deeside

Cependant, le lendemain, M. Hann a déclaré qu’il était « confronté à un dossier … cherchant à prouver que j’étais un fanatique anti-gallois de longue date ».

Des commentaires historiques ont finalement été découverts dans lesquels M. Hann a déclaré: « Je voudrais dire que je n’ai jamais quitté l’Angleterre, mais la présence régulière dans un bureau situé à environ 800 mètres au Pays de Galles exclut malheureusement cela.

« Pourtant, je suis fier de ne jamais visiter l’Écosse malgré le fait d’avoir une maison en vue de la frontière. »

Un autre tweet a déclaré qu’un « bonus » du verrouillage serait qu’il ne « voyagerait pas de chez moi dans le Cheshire à mon bureau au Pays de Galles tous les jours ».

Le magasin de budget Iceland, dont le siège est à Deeside, dans le nord du Pays de Galles, a d’abord déclaré qu’il traitait le problème « en interne » et M. Hann s’est excusé, affirmant que les opinions « humoristiques » étaient les siennes.

Au milieu de la fureur suscitée par le commentaire de M. Hann, les utilisateurs de Twitter ont partagé des extraits archivés de ses articles de blog sur Twitter. Le blog a depuis été supprimé.

Dans un article de blog écrit le 17 septembre 2014, il a déclaré que la «signalisation des supermarchés» galloise était «incompréhensible».

Il a également déclaré que les enfants étaient éduqués dans une « langue morte qui ressemble étrangement à quelqu’un avec un mauvais catarrhe qui s’éclaircit la gorge ».

Dans un autre article, il a écrit: « Je regrette de dire que nous ne sommes également qu’à environ deux miles du Pays de Galles, grâce à la frontière qui pend à l’est de la limite naturelle de la rivière Dee, et en prenant une bouchée de l’Angleterre qui ne peut avoir été conçu pour la commodité des fabricants de puzzles.

Il a également ajouté que s’il passait la frontière, son fils «ferait une partie de son éducation en charabia».

M. Hann a également qualifié un monument gallois de «salle imprononçable».

Répondant aux critiques, M. Hann a expliqué que de nombreux commentaires provenaient d’une chronique du Newcastle Journal qu’il écrivait chaque semaine pendant environ une décennie. Il avait ensuite archivé les commentaires dans un blog personnel qui, selon lui, s’est terminé en 2015.

Il a déclaré: « J’ai écrit cette chronique hebdomadaire pendant la meilleure partie de la décennie, dispensant du plaisir à la manière d’un homme très pauvre Rod Liddle, et faisant des blagues au détriment d’un éventail assez complet de personnes et d’endroits – bien que principalement pour au détriment de moi-même.

«J’avais archivé les colonnes d’un blog personnel qui s’est terminé en 2015 et que je n’avais pas regardé depuis presque aussi longtemps.

« Personne non plus, à en juger par le suivi des visiteurs, mais l’intérêt a maintenant augmenté alors que les gens parcouraient ce blog et un autre blog personnel, principalement sur ma vie amoureuse désastreuse, à la recherche de choses dont ils pourraient prétendre être offensés. »

Il a déclaré qu’il comprenait que son humour n’était « pas du goût de tout le monde », ajoutant qu’il « voyait et lisait constamment des choses que je trouve personnellement offensantes ».

« Je pense qu’il est raisonnable de s’attendre à un droit de réponse, mais je n’exigerais jamais que quiconque soit forcé d’arrêter de dire ces choses pour épargner mes sentiments », a-t-il déclaré.

«La« culture de l’annulation »qui est malheureusement en train de devenir la norme au Royaume-Uni est tout à fait erronée. Personne ne devrait être privé de ses moyens de subsistance, et potentiellement poussé à se suicider, en faisant une blague que les autres ne trouvent pas drôle.

Plus tard dans la réponse – intitulée «Comment essayer d’être drôle m’a coûté mon travail» – M. Hann a expliqué qu’il avait beaucoup de bons souvenirs des week-ends passés au Pays de Galles.

Il a ajouté qu’il avait également découvert au cours de la semaine dernière que de nombreux Gallois «partagent mon point de vue selon lequel l’hostilité manifeste croissante envers les visiteurs constitue une menace pour leur économie touristique».

Le compte Twitter de M. Hann a depuis été rendu privé et, immédiatement après les retombées, sa biographie disait: « Tous mes opinions sont les miennes et plaisantent généralement. »

Ce n’était pas en place au moment où les commentaires ont été partagés, et il a depuis été supprimé.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont contacté l’Islande pour leur demander de prendre des mesures contre M. Hann, encourageant le magasin à publier une déclaration en réponse.

Il disait: «Soyez assurés que les commentaires auxquels vous faites référence ne reflètent pas le point de vue de l’Islande en tant qu’entreprise et n’ont pas été formulés au nom de l’Islande.

« Nous nous excusons pour tout bouleversement ou toute offense causé.