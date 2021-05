L’international expérimenté ElNeny a publié une photo d’un homme tenant un drapeau palestinien devant une foule pour montrer ses sentiments sur le conflit actuel entre la Palestine et Israël.

L’homme de 28 ans a soutenu le message, qui aurait inclus une image intitulée « Palestine Lives Matter » présentant un aperçu d’Israël rempli d’images pro-Palestine, en racontant à son compte Instagram de près de cinq millions de personnes: «Mon cœur, mon âme, mon soutien pour vous, Palestine.»

Cela a conduit Tal Ofer, du Conseil des députés du Royaume-Uni, à contacter les bailleurs de fonds du club, dont Lavazza Group, qui a déclaré: «Nous contacterons immédiatement Arsenal pour lui faire remarquer que nous sommes préoccupés par le fait que le club soit associé à un tel message.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Mohamed Elneny (@elnennym)

«Le contenu de cet article n’est absolument pas aligné sur les valeurs de notre entreprise. Le Groupe Lavazza est pleinement engagé contre le racisme et l’antisémitisme. »

Dans un communiqué, Arsenal a déclaré à la Jewish Chronicle (JC) qu’ElNeny était «Habilité à exprimer des opinions», bien que la Premier League ait également ajouté qu’ils seraient «Parler à Mo» à propos du message pour qu’il « Comprend les implications plus larges ».

« En tant que club, nous nous engageons à lutter contre et à éliminer toutes les formes de discrimination et à continuer de défendre le besoin d’égalité et de diversité dans tous les domaines de la vie. « ils ont insisté.

Quand Arsenal bin Lavazza donne un nouveau contrat à Elneny en signe de soutien pic.twitter.com/IFbhnvp8Fy – Derrière la courbe (@ArsehoIic) 15 mai 2021

Vous pouvez soutenir la Palestine sans effacer Israël de la carte. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre. – JoshArsenal (@JoshArsenalFC) 15 mai 2021

Ofer et le JC ont tous deux déclaré avoir également contacté le sponsor principal du club, Adidas. « Je suis également triste qu’Arsenal n’ait pas voulu gérer cela plus sérieusement », il a rué. « J’attendais mieux d’eux que ça. »

L’auto-décrit « progressiste en politique et en musique » et un fan des Gunners aurait également dit à la Fédération anglaise de football de suspendre ElNeny pour le poste, ajoutant apparemment un compte verrouillé: « Pas de si, pas de mais ».

Le public a réagi de manière mitigée sur les réseaux sociaux à la publication, qui a attiré près de 165 000 likes en quatre jours environ.

Si l’un des sponsors du club a un problème avec Elneny qui envoie son soutien en Palestine: bin eux, pas Elneny. @Arsenal. – Patrick Timmons (@ PatrickTimmons1) 15 mai 2021

Tous ces joueurs doivent comprendre qu’ils deviennent des stars à cause de leurs fans et que ces fans sont de religions différentes … ces soi-disant stars ont la responsabilité morale de rester neutres dans des situations comme celles-ci au lieu de blesser les sentiments de certains. – 𝕊𝕖𝕓⚽️ (@pradeepseb) 15 mai 2021

« Si l’un des sponsors du club a un problème avec ElNeny qui envoie son soutien en Palestine, mettez-le au rebut, pas ElNeny, » a fait valoir l’un, tandis qu’un autre a déclaré: « Tous ces joueurs doivent comprendre qu’ils deviennent des stars à cause de leurs fans et que ces fans sont de religions différentes.

« Ces soi-disant stars ont la responsabilité morale de rester neutres dans des situations comme celles-ci au lieu de blesser les sentiments de certaines personnes. »

ElNeny a fait 40 apparitions pour son club cette saison, y compris le match complet alors qu’ils ont remporté une victoire surprise 1-0 à Chelsea en Premier League mercredi.