Un dirigeant de ZTE présente une nouvelle caméra sous-écran avant le MWC Shanghai

ZTE Axon 20 était le premier smartphone au monde avec une caméra selfie sous l’écran, mais la qualité iamge était moins que stellaire. Maintenant, le fabricant chinois a amélioré la technologie et présentera l’Axon 30 Pro 5G au MWC Shanghai, avec des performances bien supérieures.

Ni Fei, le président des appareils mobiles chez ZTE, a publié une photo teaser sur son profil personnel Weibo, révélant que la technologie est en effet meilleure. Voici l’image qui peut être agrandie:





L’image originale, postée par Ni Fei

L’image indique à la fois des problèmes moins visibles avec le panneau sur le capteur de la caméra et une qualité d’image améliorée.

Le panneau de première génération a été développé par Visinox, et nous nous attendons à ce qu’il en soit de même avec la version mise à jour. Nous suivrons de près l’événement et nous espérons que ZTE nous donnera plus d’informations sur la manière dont les entreprises ont réussi à contourner le problème principal: obtenir plus de lumière pour atteindre le capteur de la caméra.

