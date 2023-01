Un dirigeant de Wells Fargo arrêté, accusé d’avoir uriné sur un passager d’avion

L’homme, Shankar Mishra, a été arrêté samedi à Bangalore par la police de New Delhi, a déclaré Suman Nalva, porte-parole de la police. Un juge de New Delhi a ordonné qu’il soit détenu pendant 14 jours parce qu’il était considéré comme un risque de fuite, a déclaré Nalva.

Un cadre des opérations de Wells Fargo en Inde a été licencié et est détenu à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait uriné sur une femme âgée lors d’un vol de New York à New Delhi.

“Il a ouvert son pantalon et a uriné sur moi et est resté debout jusqu’à ce que la personne assise à côté de moi le frappe et lui dise de retourner à son siège”, a déclaré la femme, qui était assise en classe affaires une rangée derrière Mishra, selon le rapport.

“Face à ses supplications et à ses supplications devant moi, ainsi qu’à mon propre choc et traumatisme”, a-t-elle déclaré, “j’ai eu du mal à insister pour son arrestation ou à porter plainte contre lui”.

Les avocats de Mishra, Ishanee Sharma et Akshat Bajpai, ont déclaré dans un communiqué que Mishra “ne se souvient pas des détails de l’incident”. Ils ont ajouté que Mishra était “très désolée et respectueuse” envers la femme “quand il s’est réveillé de son sommeil” dans l’avion.

Wells Fargo a déclaré dans une déclaration à l’Hindu, une publication locale en Inde, qu’elle trouvait les allégations “profondément troublantes” et que Mishra avait été licenciée. Mishra était vice-président des opérations de la banque en Inde et a été licencié vendredi, a déclaré Sharma, l’avocat.

“Air India reconnaît qu’elle aurait pu mieux gérer ces questions, à la fois dans les airs et au sol”, a déclaré Wilson. L’équipage du vol du 26 novembre a été retiré de la liste de la compagnie aérienne, a-t-il déclaré, ajoutant que des enquêtes internes étaient en cours sur le service d’alcool et sur la manière dont les employés ont géré l’incident.

Campbell a déclaré qu’Air India avait remboursé le billet de la femme et organisé quatre réunions entre le personnel et la femme en décembre. La famille de la femme a demandé le 26 décembre que la compagnie aérienne dépose un rapport de police, ce qu’elle a fait le 28 décembre, a-t-il déclaré.

Selon le rapport, la femme a déclaré que ses vêtements, ses chaussures et son sac étaient “trempés d’urine” et que l’équipage de conduite “a refusé de les toucher, a aspergé mon sac et mes chaussures de désinfectant, m’a emmenée aux toilettes et m’a donné un ensemble de pyjamas et de chaussettes de compagnie aérienne.