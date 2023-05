Un dirigeant de Wall Street soutient le groupe anti-vaccin de RFK Jr.

Un cadre vétéran de Wall Street a déclaré à CNBC qu’il avait aidé à financer le groupe anti-vaccin de Robert F. Kennedy Jr. et qu’il était devenu un conseiller informel de l’organisation.

Mark Gorton, fondateur et président de la société de trading à haute fréquence Tower Research Capital, a déclaré qu’il avait donné 1 million de dollars à l’organisation à but non lucratif anti-vaccin appelée Children’s Health Defence depuis 2021.

Kennedy, un critique de vaccins de longue date et fils du regretté sénateur et procureur général des États-Unis, Robert F. Kennedy, a fondé Children’s Health Defence. Le jeune Kennedy était également président du conseil d’administration du groupe avant de lancer sa candidature à la présidence en tant que démocrate en avril.

Alors que le président Joe Biden est clairement le favori pour remporter l’investiture démocrate de 2024, Kennedy a attiré un soutien surprenant, avec une récente enquête de Fox News montrant que 19% des électeurs primaires démocrates interrogé le soutiendrait dans la primaire.

Les sondages montrent également que la montée en puissance de Kennedy coïncide avec une augmentation du scepticisme à l’égard des vaccins, malgré preuve scientifique que les tirs sont sûrs. Kennedy a attiré le soutien de certains acteurs politiques de longue date, dont l’ancien représentant démocrate Dennis Kucinich, qui dirige la campagne. Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de l’ancien président Donald Trump, aurait été photographié avec Kennedy en 2021, selon ABC News.

Au cours d’une interview de 90 minutes au Café Fiorello à New York, Gorton a déclaré qu’il encourageait la campagne présidentielle de Kennedy et qu’il l’avait rencontré à plusieurs reprises depuis qu’il avait fait un don à Children’s Health Defence.

« Je l’aime beaucoup. C’est un gars super intelligent. Encore une fois, ce n’est pas vraiment un politicien. C’est un combattant de la corruption », a déclaré Gorton., ajoutant qu’il a le numéro de téléphone portable de Kennedy.

Interrogée sur le don de Gorton, une porte-parole de Children’s Health Defence a déclaré dans un e-mail : « Les informations sur les donneurs de CHD sont confidentielles et ne sont communiquées à l’IRS qu’en conformité avec leurs Règles et Règlements. »

Un porte-parole de la campagne Kennedy n’a pas renvoyé les demandes de commentaires avant la publication.

The Associated Press signalé que Children’s Health Defence a joué un rôle clé dans la lutte contre les vaccins Covid et a contribué à rehausser le profil de Kennedy. Les documents fiscaux les plus récents de l’organisation à but non lucratif accessibles au public montrent qu’elle a levé un peu plus de 6 millions de dollars en 2020, l’année du début de la pandémie de Covid, soit plus du double de ce qu’elle a levé un an plus tôt.

L’organisation a envoyé à CNBC ses documents fiscaux à partir de 2021, qui montrer le groupe a levé un peu plus de 15 millions de dollars cette année-là. Il est entré en 2022 avec plus de 11 millions de dollars d’actifs. Les documents ne nomment pas les donateurs du groupe.

Au-delà de son don, Gorton a déclaré qu’il avait parlé au personnel de l’organisation à but non lucratif via des appels Zoom et conseillé le groupe sur sa stratégie de messagerie. « J’ai essentiellement travaillé avec eux pour essayer de développer une stratégie pour s’attaquer au cœur de la bête qui est l’industrie pharmaceutique », a-t-il déclaré.

Les dossiers de la Commission électorale fédérale montrent que Gorton a fait don de 500 000 $ l’année dernière à un super PAC qui s’appelait alors le People Pharma’s Movement et dirigé par autre alliés de Kennedy. Ce PAC a été rebaptisé American Values ​​2024 et a dépensé plus de 200 000 $ en publicités imprimées soutenant la candidature de Kennedy, selon les archives de la FEC.