LONDRES – Un cadre de Tesla a quitté l’entreprise de voitures électriques et rejoint une start-up londonienne qui vise à résoudre le problème mondial du plastique avec un nouvel additif chimique.

Steven Altmann-Richer, qui a dirigé les politiques publiques pour le Royaume-Uni, l’Irlande et les nouveaux marchés chez Tesla, a rejoint la start-up londonienne Polymateria ces dernières semaines en tant que responsable des affaires publiques et de la stratégie réglementaire, après avoir passé trois ans et demi à le constructeur automobile américain.

Polymateria, qui compte environ 25 employés basés dans l’incubateur de start-up de l’Imperial College, a développé une «technologie de biotransformation» qui décompose le plastique en une substance semblable à de la cire qui est ensuite digérée par les microbes. Il a également créé une nouvelle norme britannique pour le plastique biodégradable.

« Je veux aider les décideurs à comprendre qu’il s’agit d’une solution véritablement révolutionnaire qui peut améliorer l’environnement dans leur pays et dans le monde », a déclaré Altmann-Richer, titulaire d’une maîtrise en politique environnementale de l’Université d’Oxford, lors d’un appel avec CNBC.

L’UE définit actuellement les plastiques biodégradables comme ceux qui peuvent être compostés sur un site industriel. Cependant, il ne prend pas en compte les plastiques qui se dégradent d’eux-mêmes dans l’environnement naturel et Altmann-Richer espère changer cela.

«Les technologies précédentes qui prétendaient être biodégradables dans l’environnement naturel ne l’ont pas été», a déclaré Altmann-Richer. « Ils ont laissé derrière eux le genre de microplastiques, et il y a donc eu beaucoup de scepticisme à l’égard de cette technologie. »

Polymateria se concentre largement sur l’industrie de l’emballage alimentaire car c’est l’un des plus gros consommateurs de plastique qui se retrouve dans l’environnement naturel.

Fabriqué en France, l’additif Polymateria ajoute environ 10% à 15% au coût global de l’emballage. Il ajoute également environ 1% -2% du volume.

La société, qui a levé une série A de financement de 15 millions de livres sterling pour une évaluation de 110 millions de livres sterling plus tôt cette année, a signé des accords avec le détaillant de vêtements de sport Puma et le producteur de plastiques Clariant.