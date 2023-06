Un dirigeant de Spotify appelle Harry et Meghan « arnaqueurs »

Un cadre de Spotify a qualifié le prince Harry et Megan de « grifters » le lendemain de la nouvelle que le podcast du couple « Archetypes » ne serait plus sur la plateforme de streaming.

Bill Simmons, responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts chez Spotify, a fait ces commentaires lors du dernier épisode de son propre podcast, « The Ringer ».

Lui et son invité Joe House discutaient des accords commerciaux de la NBA lorsque, environ 19 minutes plus tard, House a commencé à poser une question en décrivant Simmons comme une personne qui fait « beaucoup d’accords commerciaux, beaucoup de négociations ».

« Je fais? J’aurais aimé être impliqué dans la négociation Meghan-et-Harry-quitter-Spotify », a répondu Simmons. « Les putains d’escrocs – c’est le podcast que nous aurions dû lancer avec eux. »

« Archetypes » a été créé en août dernier avec un succès immédiat, en tête des palmarès Spotify dans sept pays, dont le Canada, et a remporté le prix du meilleur podcast aux People’s Choice Awards l’année dernière.

Spotify et Archewell Audio, la société de production fondée par Harry et Meghan, ont déclaré vendredi dans un communiqué conjoint que la décision du duc et de la duchesse de Sussex de se séparer de Spotify était mutuelle.

Dans l’épisode du 16 juin de son podcast, Simmons a poursuivi en disant qu’il devrait « se saouler un soir et raconter l’histoire de ce Zoom que j’ai eu avec Harry pour essayer de l’aider avec une idée de podcast.

« C’est l’une de mes meilleures histoires », a-t-il déclaré.

Le podcast « Archetypes » a été animé par Meghan et a présenté des invités tels que Sophie Gregoire Trudeau, Mariah Carey, Mindy Kaling et Serena Williams, entre autres. On ne sait pas pourquoi le podcast a été retiré de Spotify, ou s’il pourrait continuer ailleurs, mais la nouvelle survient au milieu d’un licenciement de 200 employés de Spotify.

Archewell Audio a décroché un contrat pluriannuel pour créer des podcasts pour Spotify en 2020. Le podcast « Archetypes » était le seul projet que la société de production avait lancé pour Spotify jusqu’à présent.

Suite à la scission avec Spotify, le duc et la duchesse ne recevront pas le paiement intégral de 20 millions de dollars de l’accord Spotify, selon le Wall Street Journal.