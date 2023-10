Le président du système LSI de Samsung, Park Yong-in, a confirmé que les téléphones Galaxy prendront en charge les services par satellite à partir de l’année prochaine. Il s’agit d’une allusion pas si subtile à propos de la série Galaxy S24, attendue début 2024.

S’exprimant lors du Semiconductor Expo 2023 (SEDEX), Park Yong-in a ajouté que des préparatifs techniques avaient déjà été effectués pour permettre la communication par satellite. Cela pourrait être une référence à la prise en charge par le modem Exynos 5300 de la communication bidirectionnelle par satellite.

Cependant, cela soulève la question : si les rumeurs concernant un Galaxy S24 Ultra équipé d’un Snapdragon 8 Gen 3 et un S24 et S24+ équipés d’un Exynos 2400 sont vraies, comment l’Ultra prendra-t-il en charge la fonction de communication par satellite ?

Park Yong-in a également parlé des projets de Samsung visant à augmenter les performances graphiques des smartphones en améliorant le lancer de rayons. Il s’agit d’une fonctionnalité qui génère des reflets lumineux pour ajouter du réalisme aux jeux et elle a été créée sur le Galaxy S22 avec l’Exynos 2200.

Il a également parlé de l’IA générative, une fonctionnalité au centre du Snapdragon 8 Gen 3 récemment annoncé par Qualcomm. Essentiellement, elle permet à un assistant personnel virtuel de donner des réponses succinctes et humaines, de générer des médias (vidéos et photos), et beaucoup plus. Nous pouvons considérer cela comme un signe que Samsung cherche à implémenter une IA générative sur l’appareil dans l’Exynos 2400.

