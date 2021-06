Un dirigeant de Lumber voit un soulagement supplémentaire dans les prix exorbitants

Le vétéran de l’industrie du bois, Kyle Little, a déclaré mardi à CNBC que c’était une décision judicieuse de suspendre le démarrage de projets de construction discrétionnaires en raison des coûts élevés du bois.

« Les emplois que vous avez à venir, ne vous attendez pas à ce que nous revenions à ce que nous avons vu les 10 dernières années. Cela étant dit, si vous pouvez attendre, il n’y a aucune raison de ne pas le faire », a déclaré le directeur de l’exploitation de Sherwood Lumber. sur « La Bourse ».

« Nous constatons un certain soulagement au cours des six à 12 prochains mois, bien qu’à des prix qui sont beaucoup, beaucoup plus élevés que les prix que nous avons connus dans un passé récent », a ajouté Little, qui a passé plus d’une décennie chez Sherwood Lumber, un distributeur en gros privé basé à New York. C’est aussi un ancien marchand de bois.

Les contrats à terme sur le bois d’œuvre ont fait face à une faiblesse importante au cours du mois dernier à la suite d’une augmentation majeure pendant la pandémie de Covid. Les contrats à terme sur le bois pour livraison en juillet ont chuté de plus de 5 % à 1 158 $ par millier de pieds-planche mardi, ce qui représente une baisse de plus de 30 % par rapport au record de 1 711 $ le 10 mai.

Malgré les baisses récentes, le bois d’œuvre demeure en hausse de plus de 200 % au cours des 12 derniers mois.

Fin mai, Little a déclaré à CNBC qu’il s’attendait à ce que le cycle actuel du bois, caractérisé par des échanges volatils et des prix élevés, se maintienne dans « un avenir prévisible ». À l’époque, il avait souligné que les prix pourraient descendre de leurs sommets mais rester au-dessus des moyennes historiques.

Il a réitéré ce point de vue mardi, affirmant que les prévisions de la société « n’ont vraiment pas changé ».

« Nous sommes dans le mois numéro 12 de ce que nous pensons être une vague haussière cyclique de 24 à 30 mois », a déclaré Little. « Nous pensons vraiment que la nouvelle moyenne sur trois ans sera beaucoup, beaucoup plus élevée – presque deux fois plus que ce que nous avons vu les 20 années précédentes. »

La forte augmentation des prix du bois a augmenté les coûts des projets et a été citée comme l’un des facteurs à l’origine de la baisse de la construction de logements signalée en avril.

Little a déclaré qu’un recul du bois d’œuvre était « inévitable », car la hausse des prix a maîtrisé la demande.

« Ces constructeurs et nos clients sont très avertis », a ajouté Little. « Ils instruisent leurs clients : si cela n’a pas besoin d’être fait aujourd’hui, ce serait peut-être le meilleur moment pour prendre une pause et commencer ce projet plus tard au quatrième trimestre, peut-être au premier trimestre de 2022. »