Un dirigeant de longue date de Trump condamné à 5 mois de prison pour avoir esquivé des impôts

Allen Weisselberg, un cadre de longue date de l’empire immobilier de Donald Trump dont le témoignage a aidé à faire condamner la société de l’ancien président pour fraude fiscale, a été condamné mardi à cinq mois de prison pour avoir esquivé des impôts sur 1,7 million de dollars américains en avantages sociaux.

Weisselberg, 75 ans, s’est vu promettre cette peine en août lorsqu’il a accepté de plaider coupable de 15 crimes fiscaux et de témoigner contre l’organisation Trump, où il travaille depuis le milieu des années 1980. Son témoignage a permis de condamner la société de l’ancien président, où il avait été directeur financier, pour fraude fiscale.

Mais lorsqu’il a officialisé la peine mardi, le juge Juan Manuel Merchan a déclaré qu’après avoir écouté le témoignage de Weisselberg lors de ce procès, il regrettait que la peine n’ait pas été plus sévère. Il a dit qu’il était particulièrement consterné par le témoignage selon lequel Weisselberg avait donné à sa femme un chèque de 6 000 $ pour un travail de non-présentation afin qu’elle puisse bénéficier des prestations de sécurité sociale.

S’il n’avait pas déjà promis de donner cinq mois à Weisselberg, Merchan a déclaré: “J’imposerais une peine bien plus lourde que cela.”

“Je ne vais pas déroger à la promesse, même si je pense qu’une peine plus sévère est justifiée, après avoir entendu les preuves”, a-t-il ajouté.

Weisselberg a été menotté et placé en garde à vue quelques instants après l’annonce de la condamnation et devait être emmené dans le tristement célèbre complexe pénitentiaire de Rikers Island à New York. Weisselberg pourra être libéré après un peu plus de trois mois s’il se comporte derrière les barreaux.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, le juge Juan Manuel Merchan a également ordonné à Weisselberg de payer près de 2 millions de dollars américains en impôts, pénalités et intérêts – qu’il a payés au 3 janvier. De plus, le juge a ordonné à Weisselberg de terminer cinq ans de probation après sa peine de prison est terminée.

Weisselberg risquait jusqu’à 15 ans de prison – la peine maximale pour la principale accusation de grand vol – s’il revenait à l’accord ou s’il ne témoignait pas honnêtement lors du procès de l’organisation Trump.

Il est la seule personne inculpée à ce jour dans l’enquête de trois ans du procureur de Manhattan sur Trump et ses pratiques commerciales.

Weisselberg regarde Donald Trump parler lors d’une conférence de presse à la Trump Tower à Manhattan, le 31 mai 2016. Weisselberg a déclaré que ni Trump ni sa famille n’étaient au courant du régime fiscal tel qu’il se produisait, bien que les procureurs aient déclaré que Trump avait signé certains des documents concernés. (Carlo Allegri/Reuters)

Témoignage sur le fonctionnement interne de Trump Organization

Weisselberg a témoigné pendant trois jours, offrant un aperçu du fonctionnement interne de l’empire immobilier de Trump.

Il a travaillé pour la famille de Trump pendant près de 50 ans, commençant comme comptable pour son père développeur, Fred Trump, en 1973 avant de rejoindre Donald Trump en 1986 et d’aider à étendre l’orientation de l’entreprise familiale au-delà de New York pour en faire une marque mondiale de golf et d’hôtel.

Weisselberg a déclaré aux jurés qu’il avait trahi la confiance de la famille Trump en conspirant avec un subordonné pour cacher plus d’une décennie d’extras de ses revenus, y compris un appartement gratuit à Manhattan, des voitures de luxe et les frais de scolarité de ses petits-enfants dans une école privée. Il a dit qu’ils avaient falsifié les registres de paie et émis des formulaires W-2 falsifiés.

Un jury de Manhattan a condamné la Trump Organization en décembre, estimant que Weisselberg avait été un agent de “haute direction” chargé d’agir au nom de l’entreprise et de ses différentes entités. L’arrangement de Weisselberg a réduit ses propres impôts sur le revenu des particuliers, mais a également permis à l’entreprise d’économiser de l’argent car elle n’avait pas à lui payer plus pour couvrir le coût des avantages.

Les procureurs ont déclaré que d’autres dirigeants de la Trump Organization avaient également accepté une indemnisation informelle. Weisselberg à lui seul a été accusé d’avoir fraudé le gouvernement fédéral, l’État et la ville de plus de 900 000 $ US en impôts impayés et en remboursements d’impôts immérités.

L’organisation Trump doit être condamnée vendredi et encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1,6 million de dollars américains.

La famille Trump lui est restée fidèle, dit Weisselberg

Weisselberg a témoigné que ni Trump ni sa famille n’étaient au courant du stratagème au moment où il se déroulait, s’étouffant en disant aux jurés: “C’est ma cupidité personnelle qui a conduit à cela.” Mais les procureurs, dans leur réquisitoire, ont déclaré que Trump “savait exactement ce qui se passait” et que des preuves, comme un bail qu’il a signé pour l’appartement de Weisselberg, indiquaient clairement que “M. Trump sanctionne explicitement la fraude fiscale”.

Un avocat de la Trump Organization, Michael van der Veen, a déclaré que Weisselberg avait concocté le stratagème à l’insu de Trump ou de la famille Trump.

Weisselberg a déclaré que les Trump lui étaient restés fidèles alors même que la société s’efforçait de mettre fin à certaines de ses pratiques salariales douteuses après l’élection de Trump en 2016. Il a déclaré que les fils aînés de Trump, chargés de diriger l’entreprise pendant que Trump était président, lui avaient accordé une augmentation de 200 000 dollars américains après qu’un audit interne eut révélé qu’il avait réduit son salaire et ses primes du coût des avantages.

Bien qu’il soit maintenant en congé, l’entreprise continue de verser à Weisselberg 640 000 $ US en salaire et 500 000 $ US en primes de vacances. Il ne l’a puni que nominalement après son arrestation en juillet 2021, le réaffectant au poste de conseiller principal et déplaçant son bureau.

Il a même célébré son 75e anniversaire à la Trump Tower avec un gâteau et ses collègues en août, quelques heures seulement après avoir finalisé l’accord de plaidoyer qui a inauguré sa transformation de cadre loyal en témoin à charge.

Rikers Island, un complexe de 10 prisons sur une pointe de terre dans l’East River, juste à côté de la piste principale de l’aéroport LaGuardia dans le Queens, NY, a été en proie ces dernières années à la violence, aux décès de détenus et à des pénuries de personnel stupéfiantes.

Bien qu’à seulement huit kilomètres de la Trump Tower, c’est un véritable monde loin de la vie de luxe que Weisselberg avait prévu de construire – loin des bureaux dorés de la Cinquième Avenue où il a fait éclore son terrain et de l’appartement avec vue sur la rivière Hudson qu’il a récolté en récompense.