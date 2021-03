L’ancien cadre de Goldman Sachs, Michael D. Daffey, prévoit de rénover « spirituellement et physiquement » le manoir de Jeffrey Epstein à New York après l’avoir acheté pour 51 millions de dollars.

Daffey, 54 ans, a acheté la propriété de sept étages et 40 chambres dans l’Upper East Side de Manhattan plus tôt ce mois-ci pour 37 millions de dollars de moins que son prix demandé initial de 88 millions de dollars.

Mais le financier australien et sa femme américaine, Blake Daffey, prévoyez de faire des rénovations importantes pendant un maximum de 18 mois avant leur emménagement.

« Le premier ordre du jour est un relooking complet – physiquement et spirituellement », a déclaré le porte-parole du couple, Stu Loeser, au New York Times.

Le couple a engagé les designers d’intérieur Timothy Haynes et Kevin Roberts pour remodeler le manoir, que Loeser dit qu’ils considèrent comme « un endroit avec beaucoup de potentiel »

Le manoir de 28 000 pieds carrés et 40 chambres est considéré comme la plus grande maison unifamiliale de New York. Il dispose de 10 chambres et 15 salles de bains.

L’ancien cadre de Goldman Sachs, Michael D. Daffey, a fait appel aux designers d’intérieur Timothy Haynes et Kevin Roberts pour remodeler le manoir. L’une des chambres de la propriété de 28000 pieds carrés est représentée telle qu’elle est actuellement décorée

Le manoir de 40 chambres est considéré comme la plus grande maison unifamiliale de New York. Il dispose de 10 chambres et 15 salles de bains

Michael D.Daffey, 54 ans, rénove « spirituellement et physiquement » son manoir nouvellement acheté de 51 millions de dollars dans l’Upper East Side, qui appartenait autrefois à Jeffrey Epstein

Le domicile avait déjà été perquisitionné par le FBI en lien avec les crimes sexuels présumés du financier américain décédé Jeffrey Epstein

Le manoir appartenait tristement célèbre au pédophile Epstein, qui a été retrouvé mort dans une cellule de prison de New York en août 2019 en attendant son procès pour complot et trafic sexuel.

Il avait plaidé non coupable d’avoir abusé sexuellement de filles d’à peine 14 ans et de jeunes femmes à New York et en Floride au début des années 2000.

La maison a été perquisitionnée par le FBI en juillet 2019 dans le cadre d’une attaque de trafic sexuel.

Au cours du raid, les autorités fédérales auraient trouvé des milliers de photos graphiques, y compris des filles mineures et un coffre-fort verrouillé rempli de disques compacts étiquetés comme «filles nues».

Ils ont également trouvé la salle de massage d’Epstein installée comme plusieurs de ses jeunes victimes l’avaient décrite des années plus tôt, avec une table et un assortiment de jouets sexuels.

Des centaines de caméras de surveillance à sténopé ont également été trouvées installées dans toute la maison afin qu’il puisse surveiller les « moments privés » de sa victime dans les chambres et les salles de bain.

Epstein et sa prétendue madame Ghislaine Maxwell ont également diverti les riches et les puissants à la maison.

Plusieurs femmes affirment que Maxwell les a achetées pour Epstein lorsqu’elles étaient mineures et ont été emmenées au manoir. Maxwell a nié les allégations.

Les Daffeys se distancient de l’ancien propriétaire de la maison, précisant qu’ils n’ont aucun lien avec Epstein.

« M. Daffey n’avait jamais été auparavant dans la maison ni jamais rencontré son propriétaire, mais il croit fermement en l’avenir de New York et prendra l’autre côté de toutes les personnes qui disent que les meilleurs jours de la ville sont peut-être dans le passé », a déclaré Loeser mentionné.

Avant d’emménager dans la propriété, les Daffeys prévoient d’effectuer d’importantes rénovations qui devraient durer 18 mois.

Le financier australien et son épouse américaine, Blake Daffey, prévoient d’emménager dans le manoir de sept étages, 28000 pieds carrés et 40 pièces qu’il a récemment acheté pour 51 millions de dollars.

Qui est Michael Daffey? Daffey a récemment pris sa retraite en tant que président de la division Global Markets chez Goldman Sachs Michael D. Daffey, est né et a grandi en Australie, et a construit sa carrière dans la division commerciale de Goldman. Il a travaillé pour la banque d’investissement de 1994 jusqu’à sa retraite plus tôt ce mois-ci. Daffey a accédé à des postes de premier plan, y compris la gestion des ventes d’actions à l’échelle mondiale ainsi que des ventes de titres à revenu fixe et de devises pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il a été promu l’an dernier du poste de co-directeur général de l’exploitation de la franchise d’actions de Goldman au poste nouvellement créé de président des marchés mondiaux. Son salaire Goldman n’est pas public. Il aurait également réalisé de sérieux bénéfices en tant qu’investisseur précoce dans la crypto-monnaie Bitcoin.

Le manoir est entré sur le marché avec un prix demandé de 88 millions de dollars en juillet 2020, qui a été abaissé à 65 millions de dollars en janvier. Les Duffey ont fermé la maison au début de mars pour le prix réduit de 51 millions de dollars.

La propriété a été vendue par le groupe Modlin. Le fondateur Adam D. Modlin a déclaré au New York Times qu’il ne pouvait pas discuter des détails de la vente en raison d’un accord de non-divulgation.

Loeser a déclaré au Times que Daffey avait utilisé un prêt relais et de l’argent pour acheter la propriété par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée Back to New York 71.

Daffey a récemment pris sa retraite en tant que président de la division Global Markets de Goldman Sachs.

Il travaillait au sein de la banque d’investissement depuis 1994.

Daffey aurait réalisé de sérieux profits en tant qu’investisseur précoce dans Bitcoin et a récemment encaissé son investissement dans la crypto-monnaie.

À la suite de l’achat, le couple a installé son penthouse de 4 chambres de 6350 pieds carrés au 25 Bond Street à Noho. sur le marché pour 30 millions de dollars.

Le couple, qui aurait quatre enfants ensemble, déménage de Londres où il est basé depuis 15 ans.

Le courtier immobilier Dolly Lenz, qui faisait partie de ceux qui tentaient de vendre la propriété d’Epstein, a déclaré au New York Post que le prix d’achat était probablement à moitié inférieur à ce que le manoir aurait pu rapporter.

«C’est 28 000 pieds carrés. C’est moins de 4000 $ le pied pour le plus magnifique manoir du meilleur pâté de maisons, juste à côté de la Cinquième Avenue. C’est le meilleur de New York », a déclaré Lenz.

Même à un prix relativement bas, la maison était une vente difficile, selon Lenz.

« Nous l’avons offert à beaucoup de gens qui ont dit: » Nous ne voulons pas nous approcher de cet endroit « , a déclaré Lenz. « Les gens du monde entier qui sont toujours prêts à conclure un accord ont dit » Pas question « . »

Lenz a déclaré qu’elle pensait que l’achat de Daffey était une bonne décision.

« Je pense qu’il a fait un geste intelligent, cependant, il faudra longtemps avant que les gens oublient que c’était un endroit où les enfants ont été maltraités », a déclaré Lenz. «Mais il parie là-dessus à long terme. C’est ce que font certaines personnes.

Les fonds de la vente seront transférés au programme d’indemnisation des victimes d’Epstein, a déclaré un avocat de la succession Dan Weiner dans un communiqué à CNN.

De nouvelles réclamations commenceront à être émises après la suspension des paiements des réclamations du programme le 4 février par l’administrateur indépendant de l’EVCP, Jordy Feldman.

Feldman prévoit de lever la suspension une fois qu’elle aura évalué la situation financière entourant la vente du manoir.

«Nous sommes impatients de recommencer à émettre des offres de compensation dès que possible», a déclaré Feldman. « Une fois que nous aurons plus d’informations sur le montant des fonds qui seront mis à la disposition du programme et quand, je déciderai du moment où nous pourrons lever la suspension et reprendre le fonctionnement complet du programme. »

Le manoir appartenait auparavant au client d’Epstein et propriétaire de Victoria’s Secret, Les Wexner.