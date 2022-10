Un dirigeant de Beyond Meat quitte l’entreprise après avoir prétendument mordu le nez d’un homme

Le chef de l’exploitation de Beyond Meat, Doug Ramsey, quitte l’entreprise après sa récente arrestation pour voies de fait.

Ramsey a été arrêté le mois dernier pour “menace terroriste” et voies de fait au troisième degré après avoir prétendument mordu le nez d’un homme à la suite d’un match de football dans l’Arkansas. Ramsey a été libéré sous caution de 11 000 $ US le lendemain, selon les archives judiciaires.

Beyond Meat a suspendu Ramsey pour l’incident. Dans un dossier auprès de la SEC, la société a annoncé le départ de Ramsey, notant que vendredi serait son dernier jour d’emploi.

La société a nommé Jonathan Nelson, qui supervisait le rôle de Ramsey par intérim après sa suspension, pour devenir vice-président senior des opérations de la société.

Ramsey a rejoint Beyond Meat en décembre de l’année dernière, après une carrière de trois décennies chez Tyson Foods.

Les actions de Beyond Meat ont baissé de 2% dans les échanges avant commercialisation vendredi après que Beyond Meat a également annoncé qu’il licenciait 200 employés, soit 19% de ses effectifs.

“Cette décision était basée sur des initiatives de réduction des coûts visant à réduire les dépenses d’exploitation, à recentrer l’entreprise sur un ensemble de priorités de croissance clés et à cibler des opérations positives en matière de flux de trésorerie au cours du second semestre 2023”, a-t-il déclaré dans le dossier.

Beyond Meat était un leader du marché de la viande végétale, aux côtés de son rival Impossible Foods. C’était un mastodonte de Wall Street après son introduction en bourse en 2019, mais depuis lors, il a du mal à atteindre ses objectifs de vente.

Les actions ont chuté de plus de 90 % par rapport à leur sommet de 2019.

Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a accusé l’inflation de ventes décevantes et de perspectives pessimistes. Beyond Meat a longtemps déclaré qu’il espérait augmenter suffisamment pour aligner le prix de ses offres à base de plantes sur celui des produits à base d’animaux. Mais lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, le PDG Ethan Brown a déclaré que la société n’en était pas encore là. Le prix du « bœuf » de Beyond se vend 8,35 $ la livre, comparativement au bœuf haché de l’USDA, qui se vend 4,90 $.

“C’est une proposition très difficile lorsque les consommateurs ont des niveaux d’inflation très élevés et que leur pouvoir d’achat dans l’épicerie est en baisse”, a déclaré Brown.



– Allison Morrow de CNN a contribué à cette histoire