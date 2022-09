Un dirigeant de Beyond Meat arrêté pour avoir mordu le nez d’un homme

Beyond Meat a suspendu son chef de l’exploitation après son arrestation ce week-end, soupçonné d’avoir mordu le nez d’un homme lors d’une bagarre après un match de football de l’Arkansas. La police a arrêté le directeur de l’exploitation du fournisseur d’aliments végétaliens, Doug Ramsey, pour “menace terroriste” et voies de fait au troisième degré samedi soir. Ramsey a été libéré sous caution de 11 000 $ le lendemain, selon les archives judiciaires. La société n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur l’arrestation. Il a ensuite publié une brève déclaration annonçant que Ramsey “a été suspendu avec effet immédiat”. Fayetteville, Arkansas, station d’information KNWA, citant un rapport de police, a déclaré que Ramsey de Beyond Meat “avait percé le pare-brise arrière” d’une Subaru qui avait heurté le pneu de son Bronco. L’incident s’est produit dans un parking près du Razorback Stadium de l’Université de l’Arkansas. Le conducteur de la Subaru a déclaré à la police que Ramsey “l’avait attiré à lui et avait commencé à lui donner des coups de poing”. Ramsey a également mordu le conducteur, “déchirant la chair sur le bout du nez”, selon le reportage. Ramsey a rejoint Beyond Meat en décembre de l’année dernière, après une carrière de trois décennies chez Tyson Foods. Beyond Meat était un leader du marché de la viande végétale, aux côtés de son rival Impossible Foods. C’était un mastodonte de Wall Street après son introduction en bourse en 2019, mais depuis lors, il a du mal à atteindre ses objectifs de vente. Les actions ont chuté de plus de 90 % par rapport à leur sommet de 2019. Mardi, l’action se négociait à environ 16 dollars, un niveau record depuis ses débuts à 25 dollars par action. Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a accusé l’inflation de ventes décevantes et de perspectives pessimistes. Beyond Meat a longtemps déclaré qu’il espérait augmenter suffisamment pour aligner le prix de ses offres à base de plantes sur celui des produits à base d’animaux. Mais lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, le PDG Ethan Brown a déclaré que la société n’en était pas encore là. Le prix du « bœuf » de Beyond se vend 8,35 $ la livre, comparativement au bœuf haché de l’USDA, qui se vend 4,90 $. “C’est une proposition très difficile lorsque les consommateurs ont des niveaux d’inflation très élevés et que leur pouvoir d’achat dans l’épicerie est en baisse”, a déclaré Brown.

