Un dirigeant de Beyond Meat accusé d’avoir mordu le nez d’un homme en dehors d’un match de football universitaire

Un dirigeant d’une entreprise de produits alimentaires végétaliens a été accusé de coups et blessures et de menace terroriste après une bagarre à l’extérieur d’un match de football au cours duquel il est accusé d’avoir mordu le nez d’un homme, ont déclaré des responsables.

Le directeur des opérations de Beyond Meat, Doug Ramsey, a été accusé d’une attaque de rage au volant en dehors du match de samedi entre les Razorbacks de l’Arkansas et les Bears de l’État du Missouri à Fayetteville, Arkansas, selon la chaîne de télévision Fayetteville KNWA.

Un rapport de police indique que l’homme de Fayetteville, âgé de 53 ans, a attaqué un autre homme qui a tenté de passer devant lui dans une voie de circulation d’un parking et est entré en contact avec une roue du véhicule utilitaire sport de Ramsey.

Un officier de police répondant aux troubles signalés est arrivé pour trouver « deux hommes aux visages ensanglantés », indique le rapport.

Après avoir parlé avec Ramsey, l’autre homme et un témoin, l’officier a déterminé que Ramsey était sorti de son SUV et avait “frappé le pare-brise arrière” de l’autre voiture.

Le conducteur de l’autre véhicule a déclaré qu’il était sorti de sa voiture, et Ramsey “l’a rapproché et a commencé à lui donner des coups de poing” et a également “mordu le nez du propriétaire, déchirant la chair sur le bout du nez”, a rapporté l’officier.

Cet homme et le témoin ont également rapporté avoir entendu Ramsey “menacer de tuer” l’homme.

Beyond Meat n’a pas répondu aux messages de la station et de l’Associated Press demandant des commentaires.