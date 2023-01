Un dirigeant de banque a « uriné » sur un passager d’avion

Le banquier de Wells Fargo aurait été ivre lors d’un vol à destination de New Delhi

Un haut dirigeant d’Indian Wells Fargo a perdu son emploi et est désormais recherché par les forces de l’ordre après avoir prétendument uriné sur un passager âgé à bord d’un vol vers la capitale indienne, selon la police de New Delhi, qui affirme que l’homme est toujours en liberté.

Wells Fargo a annoncé le limogeage vendredi, et bien que le géant bancaire américain n’ait pas nommé l’employé en question, les médias indiens ont identifié l’homme comme étant Shankar Mishra, qui serait le vice-président des opérations indiennes de la société basée à Mumbai.

« Wells Fargo tient ses employés aux normes les plus élevées en matière de comportement professionnel et personnel et nous trouvons ces allégations profondément troublantes. Cet individu a été licencié de Wells Fargo », la banque a déclaré dans un communiqué, ajoutant qu’il est “Coopérer avec les forces de l’ordre.”

Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui a conduit à l’incident obscène, Mishra aurait été en état d’ébriété lors d’un vol de New York à New Delhi avant de se soulager sur une femme de 72 ans, qui a déclaré “ses vêtements, ses chaussures et son sac étaient trempés d’urine”, selon l’India Times. La victime a signalé l’agression à l’équipage, mais n’a pas soulevé la question auprès des autorités.

Après avoir appris l’incident de la compagnie aérienne exploitant le vol, Air India, la police de New Delhi a déclaré que Mishra avait été inculpée d’acte obscène dans un lieu public, d’agression contre une femme “Avec l’intention d’outrager sa modestie”, ivresse publique et “mot, geste ou acte destiné à insulter la pudeur d’une femme.” Il est toujours en fuite, bien que les forces de l’ordre disent avoir été en contact avec la famille de l’homme.

“L’accusé est un résident de Mumbai et les enquêteurs ont découvert qu’il pourrait se trouver dans un autre État. Il sera arrêté au plus tôt », a déclaré un haut responsable de la police au Times.

Bien que l’attaque ait eu lieu le 26 novembre de l’année dernière, la victime âgée n’a déposé une plainte officielle auprès d’Air India que le 20 décembre. « a eu du mal à insister pour son arrestation ou à porter plainte après avoir exprimé des remords ». Néanmoins, elle a finalement décidé de signaler l’agression à la compagnie aérienne.

Mishra, cependant, a insisté sur le fait que l’affaire avait été rapidement réglée, son avocat ayant publié une déclaration disant que l’ancien directeur de banque avait indemnisé la femme quelques jours après l’agression.

“Les messages WhatsApp entre l’accusé et la dame montrent clairement que l’accusé avait fait nettoyer les vêtements et les sacs le 28 novembre et que ceux-ci avaient été livrés le 30 novembre”, disait le communiqué. L’avocat a ajouté que la victime avait par la suite restitué l’argent qui lui avait été remis en compensation avant de porter plainte.

Le régulateur indien de l’aviation a critiqué la compagnie aérienne pour ne pas avoir signalé l’attaque obscène plus tôt, ne la présentant aux autorités que le 28 décembre. Alors qu’Air India a fait valoir “l’histoire est plus compliquée que ce qui a été rapporté”, il a reconnu sa lenteur à agir. La Direction générale de l’aviation civile du pays a déclaré que les actions de l’entreprise étaient “peu professionnel” et a exigé une réponse écrite au sujet de l’incident dans les deux semaines.